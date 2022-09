Cómo triunfar en los mercados, según los más grandes inversores de la historia

Por Diego Matianich*

Al introducirse por primera vez en el mundo de la inversión, es normal dedicarse a seguir estrategias de diferentes operadores. No obstante, muchos de los “gurúes” que fomentan sus métodos solo se dedican a vender cursos, ya que no obtuvieron el éxito suficiente en la Bolsa.

Afortunadamente, existen algunos verdaderos titanes de la industria financiera que a lo largo de charlas, conferencias, libros y entrevistas expusieron cómo crearon sus impactantes fortunas y brindaron algunos consejos muy útiles.

Warren Buffett

Warren Buffett, conocido como el Oráculo de Omaha, es probablemente el mayor inversor de la actualidad. Director de Berkshire Hathaway y dueño de una fortuna de USD 100.000 millones, el legendario magnate recomienda seguir una serie de pasos para poder ganar dinero en los mercados.

Enfocarse en los fundamentos

A diferencia de los seguidores del análisis técnico, que confían en las cotizaciones de los activos para tomar decisiones de inversión, Warren Buffett es un amante del análisis fundamental, que busca determinar el valor intrínseco mediante el estudio de sus balances, equipo de gestión, contexto local e internacional, potencial de la industria, etc.

En el caso de las acciones, el multimillonario indica que hay que pensar en ellas como “pequeñas piezas de un negocio”, sin importar si la participación a adquirir es realmente insignificante para el tamaño de la organización.

Los mercados secundarios en donde cotizan estos activos solo muestran precios, no hablan de cuánto vale una determinada compañía, por lo que es necesario estudiarla a fondo para tratar de comprarla “con descuento”.

Warren Buffett es uno de los inversores más grandes de la historia. Fuente: Forbes.

Optar por la concentración

A su vez, Warren Buffett enfatiza en la importancia de no diversificar. Si analizamos un puñado de compañías y creemos que son una buena alternativa, entonces tenemos que colocar una buena porción de dinero en ellas y esperar a que el tiempo nos dé la razón.

Para el popular y querido inversor, la diversificación “es una protección contra la ignorancia”. No tiene nada de malo ser ignorante en cuanto a inversiones, siempre y cuando lo aceptemos. Pero si realmente sabemos lo que hacemos, no tiene sentido disminuir las probabilidades de ganar dinero a lo grande a cambio de un menor riesgo.

Invertir a largo plazo

Analizar los fundamentos de algunas compañías y concentrar el portafolio en ellas carece de sentido si nuestro horizonte de inversión es de corto plazo. De acuerdo a Warren Buffett, hay que invertir “como los matrimonios católicos”, es decir, “para toda la vida”.

En pocos días, semanas, meses o incluso años, la volatilidad será muy grande y peligrosa para los inversores. En cambio, con el paso de las décadas, si la empresa escogida fue una buena opción, ganaremos dinero con muy poca volatilidad y de forma tal que la inflación no sea un problema. Warren Buffett recomienda diversificar poco e investigar mucho. Fuente: Pexels.

Cathie Wood

Cathie Wood, la “reina de la Bolsa” y actual directora de Ark Investment Management, es conocida por apostar fuerte por empresas disruptivas y tecnológicas, lo que le permitió ganar cientos de millones de dólares. Aunque alcanzar su nivel es estadísticamente improbable, sus recomendaciones siguen siendo muy válidas.

Observar todo el panorama

Para la veterana de Wall Street, no hay que analizar tan en profundidad unos pocos activos, sino que hay que tomarse el tiempo de estudiar todo el panorama para determinar cómo se está comportando el mundo y para qué lado van las empresas.

En otras palabras, es una fiel seguidora de la inversión temática, que se basa en invertir en tendencias capaces de revalorizarse en conjunto con el paso del tiempo, como, por ejemplo, invertir en “el metaverso” o en “la computación en la nube” como un todo. Claramente, mediante compañías individuales o a través de fondos cotizados.

Encontrar un estilo de inversión

El estilo o la técnica de inversión perfecta no existe, ya que depende del tipo de inversor, su horizonte temporal, sus necesidades, su actitud y numerosos factores personales más. Para Cathie Wood, la clave está en encontrar una metodología que inspire e incite a aprender más sobre los mercados financieros.

En el caso de la multimillonaria, se dio cuenta de cuál era su estilo cuando trabajó en 1977 en Capital Group. “El primer proyecto en el que me pusieron fue en Hong Kong 1997... El enfoque en un horizonte de tiempo tan largo era una de las cosas que realmente me atraparon”, detalló. Cathie Wood es conocida como “la reina de la bolsa”. Fuente: CNBC.

Tomar riesgos

Asimismo, la gestora de fondos recomienda aprender a asumir riesgos. Debido a que el que no arriesga no gana, hay que tomar posiciones que podrían generar ciertas pérdidas, aunque sea a corto plazo, con tal de potenciar las ganancias futuras.

Invertir en bonos y mantener efectivo puede ser muy “tranquilizador”, pero en el largo plazo no es rentable por no vencer a la inflación y por su alto costo de oportunidad. Tal vez en ocasiones pueda ser conveniente mantener una posición conservadora, pero para ganar a lo grande hay que asumir riesgos.

Bill Ackman

Bill Ackman, uno de los gestores de fondos de cobertura más polémicos de la actualidad y dueño de Pershing Square Capital Management, desarrolla que los inversores minoristas no deberían complicarse tratando de ser más rentables, sino que tendrían que seguir tres sencillas reglas.

Entender cómo ganan las empresas

Las acciones son porciones de empresas, por lo que crecerán o caerán en base a sus beneficios o pérdidas. Siguiendo esta lógica, Bill Ackman comenta que hay que entender cómo una compañía genera dinero, cuál es su negocio.

Entendiendo el funcionamiento de la organización, se podrán estudiar los aspectos que podrían llegar a impactar en ella. En otras palabras, no hay que “comprar todo lo que suba”; hay que entender los fundamentos, pero a un nivel más “básico”: cómo ganan dinero las empresas. Bill Ackman es uno de los gestores más polémicos y respetados del momento. Fuente: Forbes.

No comprar activos sobrevalorados

Una vez que se entienden las bases de una compañía y se decide invertir en ella con una visión de largo plazo, es muy importante comprar sus acciones a buenos precios. Si el negocio es rentable, pero el mercado lo está sobrevalorando, entonces se puede perder mucho dinero o la potencial ganancia puede verse tan reducida que tendría un costo de oportunidad muy grande.

Existen muchos múltiplos o metodologías para determinar si un activo está “caro” o “barato” con respecto a su “valor justo”, por lo que hay que estudiar y capacitarse para poder encontrar estas divergencias que brindarán sus frutos con el paso de los años.

Invertir en empresas “eternas”

Si bien predecir con exactitud lo que sucederá en el futuro es imposible, Ackman incita a que los inversores compren acciones de empresas que tengan el potencial de “durar para siempre”. Aunque encontrar estas “joyas” es muy difícil, solo basta con mirar a los titanes de las industrias que dominan el sector hace varias décadas y que atravesaron toda clase de situación.

Como ejemplo, el multimillonario menciona a The Coca-Cola Company, una empresa cuyo principal producto ya es parte de la cultura, a tal punto que hasta logró cambiar la navidad tal y como la conocemos.

Peter Lynch

Famoso por haber escrito Un paso por delante de Wall Street, uno de los libros más importantes del mundo financiero, Peter Lynch duplicó el retorno del S&P 500 desde 1977 hasta 1990 gestionando un fondo de inversión. Con esta experiencia y logros, ofreció tres consejos para los principiantes (y no tan principiantes).

Invertir en lo conocido

El experto expresa tanto en su obra como en sus constantes charlas que el inversor debe observar su ámbito cotidiano para encontrar oportunidades de inversión. Como se puede suponer, su indicación no significa que hay que comprar acciones de los productos que consumimos día tras día, sino que hay que tomar este principio como un punto de partida.

Luego, como en toda inversión, hay que realizar un correcto análisis fundamental, observando sus balances, equipo de gestión, industria, etc. Peter Lynch escribió Un paso por delante de Wall Street hace varias décadas. Fuente: CNBC.

No pretender acertar al 100%

Por otra parte, Peter Lynch comenta algo que todos los inversores principiantes deben entender: nadie puede acertar en el 100% de sus operaciones. Si analizamos e invertimos en, por ejemplo, 10 activos, lo más probable es que alrededor de seis solo se comporten como lo esperamos.

La clave se encuentra en dominar correctamente el ratio costo-beneficio, ya que las acciones pueden caer un máximo de un 100%, pero el crecimiento no tiene límites. Pequeños rendimientos pueden marcar diferencias importantes en el futuro, siempre y cuando las pérdidas no arrasen con todo el capital.

No distraerse con la volatilidad

Otro de los consejos del administrador de fondos es tener una visión de largo plazo y no distraerse con la volatilidad. Es esencial dar tiempo a que la inversión madure y que el mercado ejerza una correcta revalorización a lo largo de los años.

Si nos dejamos llevar por el “ruido” de los mercados secundarios, es probable que vendamos antes de tiempo con muy pocas ganancias o incluso con pérdidas.

Bill Gross

Apodado “el rey de los bonos” por su habilidad e influencia en los mercados de renta fija, Bill Gross es uno de los inversores más grandes de la actualidad. A lo largo de su gigantesca trayectoria, el millonario aprendió lecciones que transmite frecuentemente.

El socio ideal

Bill Gross recomienda investigar bien antes de abrir una cuenta en un bróker o de contratar a un asesor financiero para encontrar las mejores alternativas posibles. Debido a que serán importantes protagonistas en el camino de la creación de patrimonio, deben ser confiables, seguros y funcionales.

“Encontrar la mejor persona o la mejor organización para invertir su dinero es una de las decisiones financieras más importantes que tomará en su vida”, detalló el prestigioso inversor. Bill Gross logró triunfar en el mercado de renta fija. Fuente: Times.

Diversificar lo justo

A su vez, al igual que Warren Buffett, Gross explica que hay que diversificar poco, solo lo justo y necesario. Así, las buenas ideas brindarán grandes resultados financieros.

“¿Realmente le gusta una acción en particular? Ponga el 10% más o menos de su cartera en ella; haga que la idea cuente. Las buenas ideas no deben diversificarse en un olvido sin sentido”, expresó en una de sus charlas.

Entender la irracionalidad

Por último, el administrador de carteras mencionó que hay que entender cómo se comportan los mercados financieros y sus participantes para poder ganar dinero, ya que deberían ser racionales, pero no lo son, y hay que asumir esta verdad.

Entendiendo su funcionamiento, se pueden aprovechar las divergencias entre precio y valor, por ejemplo. Para hacerlo, hay que estar preparados y listos para actuar.

Steve Cohen

Steve Cohen no solo es uno de los inversores más ricos del mundo, con más de USD 10.000 millones de patrimonio neto, sino también uno de los mayores conocedores del mundo bursátil. Por estos motivos, se debe, al menos, prestarles atención a sus consejos.

No guiarse por los demás

Hoy en día, las redes sociales permiten que cualquier persona, sin importar su formación o experiencia, recomienden en qué invertir. Aunque podría parecer algo positivo, lo cierto es que esta situación trae más penas que glorias, ya que muchos “gurúes” son inexpertos o tienen intereses ocultos y los inversores principiantes salen perjudicados.

En esta línea, Steve Cohen afirma que no hay que guiarse ciegamente por la opinión de los demás y que es necesario realizar estudios propios. Steve Cohen es uno de los inversores más ricos del mundo. Fuente: Bloomberg

Mantener la calma

Los mercados son emocionales. Cada participante compra y vende activos según la codicia o el pánico que tengan en el momento, ya que muy pocos son racionales. Como consecuencia, la volatilidad es elevada y lo que hoy está subiendo mañana puede estar cayendo.

Este errático comportamiento puede espantar a muchos inversores principiantes, por lo que Cohen recomienda mantener la calma y no dejarse llevar por el “ruido” cotidiano.

Tener pasión

En tanto, Steve Cohen aconseja tener pasión por el mercado de capitales. A diferencia de lo que creen muchos otros inversionistas, el famoso administrador de fondos sostiene que la bolsa es más que una forma de ganar dinero, es una filosofía de vida. Apasionarse por cómo se negocian activos y dejar en segundo plano la riqueza ayudará a tener éxito en el largo plazo.

Ray Dalio

El fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, es uno de los gestores de fondos más importantes de la historia, tanto por sus logros como por su exposición. A lo largo de sus numerosas charlas, detalló las claves para triunfar en la Bolsa.

Evitar las emociones

Los seres humanos somos seres emocionales, lo que a veces es positivo, pero muchas otras veces es completamente negativo, como sucede en la inversión. Hay que tratar de tomar decisiones racionales y no dejarse llevar por nuestros instintos.

Una buena forma de hacerlo es teniendo un plan detallado de qué activos comprar, cuándo hacerlo y a qué precio, además de los puntos de salida, los motivos de la estrategia y los horizontes temporales. Para Ray Dalio, hay que observar el potencial de crecimiento de los activos. Fuente: CNBC

No guiarse por el pasado

Para el magnate, el precio de cualquier activo se basa en su potencial de crear valor en el futuro, no en su historial. Observar cómo lo hizo en el pasado carece de sentido si no se proyecta cómo lo hará en los próximos años o décadas.

Por ejemplo, algunas grandes compañías fueron líderes durante la burbuja puntocom de los 2000, pero luego desaparecieron o fueron arrasadas por la competencia. Mirar al pasado en ese momento no sirvió de nada.

Ken Griffin

Ken Griffin, fundador, accionista mayoritario y director ejecutivo de Citadel, es otra de las grandes mentes maestras del mundo de la inversión, lo que hace que sus recomendaciones sean muy valiosas, en especial para los principiantes.

Empezar cuanto antes

Para Ken Griffin, una de las claves para ganar dinero en la bolsa es comenzar cuanto antes. No importa que no se cuente con un gran capital, lo importante es aprender poco a poco e ir conociendo los diversos instrumentos de inversión, su comportamiento, el “sentimiento” de mercado y, más importante, a nosotros mismos como inversores. Además, en el largo plazo, aplicando el interés compuesto, los rendimientos comienzan a ser exponenciales.

Adaptarse al cambio

Asimismo, el empresario detalla que es necesario adaptarse a los cambios, y más aún en los tiempos actuales en los que los mercados se mueven extremadamente rápido, aparecen miles de nuevos instrumentos financieros y las noticias llegan a los oídos de los inversores casi al instante. Negarse al cambio es sinónimo de fracaso. Ken Griffin aconseja adaptarse a los constantes cambios del mercado. Fuente: NYT

Amigarse con las pérdidas

Sin riesgo no hay recompensa, y el riesgo significa que puede haber pérdidas de dinero. Debido a esto, el multimillonario recomienda aprender a amigarse con las pérdidas. Esto no quiere decir que haya que perder dinero a propósito, sino que hay que saber asumirlas y no perder la cabeza cuando ocurran.

John Bogle

John “Jack” Bogle es conocido como el “padre de los fondos indexados”, ya que creó The Vanguard Group y permitió que millones de inversores pudieran comprar directamente índices accionarios. John Bogle fue el creador de Vanguard y el padre de los fondos indexados. Fuente: Forbes

En este caso, su mayor consejo era simple: no tratar de vencer al mercado, ya que es estadísticamente casi imposible. En su lugar, el magante recomendaba comprar un ETF del S&P 500 de bajo costo y mantenerlo en cartera durante un muy largo periodo de tiempo, añadiendo pequeñas participaciones de forma periódica.

Aunque es una estrategia sencilla, demostró ser rentable en las últimas décadas, incluso permitiendo vencer a la inflación de una manera muy práctica.

Seguir al pie de la letra cada consejo de los especialistas tal vez no garantice el éxito, pero definitivamente aumentará las probabilidades de ganar dinero y proteger el capital en el largo plazo.

*Diego Matianich es jefe de Investigación en Inversor Global, editor del newsletter Mercado en 5 Minutos y principal colaborador de Plan de Retiro Soñado y Super Acciones Millonarias.