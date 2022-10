Avanza la negociación de Sergio Massa con el Club de Paris

Sergio Massa intentará cerrar en estas horas un acuerdo con el Club de Paris. El ministro de Economía y parte de su equipo se encuentran reunidos desde hace algunas horas con Emmanuel Moulin, el presidente diplomático de la entidad financiera, para cerrar un plan de pagos para los U$S 2.450 millones que el país le debe a la entidad.

La reunión se realiza en las oficinas de Francia del Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicadas en el sexto piso del edificio B de la entidad, y la idea es avanzar en la intención de un plan de cuotas y una reducción de las tasas de interés.

Moulin quiere reunirse con Massa desde que el ministro llegó al Palacio de Hacienda el 3 de agosto pasado. Incluso se había especulado originalmente que el viaje de Massa y su equipo de la primera semana de septiembre incluiría un desvío hacia Francia, lo que luego no ocurrió. Finalmente, las partes determinaron que las negociaciones se den durante la Asamblea Conjunta del FMI y el Banco Mundial, la que en estos días se concreta en la sede del organismo de Washington.

Sergio Massa intenta dar la puntada final al acuerdo con el Club de París y despejar el camino de vencimientos.

A estos encuentros concurren habitualmente todos los ministros y presidentes de bancos centrales del mundo, con lo cual es normal que negociaciones como la que debe encararse con el Club de Paris, donde deben intervenir funcionarios de todo el mundo.

Massa quiere cerrar el problema de la deuda argentina con los países 22 acreedores que integran la agrupación, y poder así hablar sobre el futuro de Argentina en el sistema financiero mundial. Especialmente para liberar líneas de infraestructura y energía que empresas privadas europeas requieren al Banco de Desarrollo para dirigir al mercado local, pero que por los problemas crónicos de incumplimientos y falta de acuerdo (y poco marketing local) están cerrados para el país.

Sabe Massa, que París le pedirá un Veraz ineludible: que el acuerdo con el FMI esté plenamente vigente y con aplicación segura, algo que ocurrió el viernes pasado con la aprobación del Board de las metas y objetivos del segundo trimestre del año. Debe apurarse el ministro. No está claro qué opinará el directorio de la entidad cuando vuelva a evaluar los datos argentinos.

Una relación difícil

Hasta hoy la relación entre Argentina y el Club de Paris está en pausa, luego que en los tiempos de Silvina Batakis se suspendiera una reunión programada con la entonces ministra de Economía para negociar una solución al pasivo. En ese momento el dato que llegó desde Europa, es que se esperaría a que el entonces nuevo equipo se acomodara, para retomar unas negociaciones que, según lo acordado, debían retomarse en julio con el ex ministro de Economía Martín Guzmán, algo que obviamente quedó trunco por su polémica salida.

El presidente del Club de París, Emmanuel Moulin buscaba reunirse con Massa desde que llegó al ministerio a comienzos de agosto.

Para los países europeos, expertos en crisis de cambios de gabinetes y ministros, las polémicas anteriores a la llegada de Massa simplemente, “son cosas que pasan”, y no incluirían en la negociación con el nuevo equipo.

Sin embargo, el Club dejó en claro en las últimas horas, que se necesitan precisiones sobre las condiciones generales del acuerdo vigente basado en un “Puente de Tiempo” hasta 2024, si se mantiene el reconocimiento general de la deuda y si hay disposición general del Ejecutivo de regularizar la situación. Al recibir una contestación afirmativa, las frases que vinieron de Europa fueron de comprensión, y de tranquilidad para que el nuevo equipo económico se organice.

El Club de París dejó en claro una advertencia severa en su mensaje. Las negociaciones serán abiertas y sinceras, pero siempre dependerán de la vigencia, aunque sea de una manera precaria, del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional en marzo pasado. Si el acuerdo se cae, por incumplimiento o porque el país renuncia a su aplicación (por motivos políticos, económicos, o los que sean), las negociaciones se suspenderán hasta que nuevamente Argentina esté “on track” con el organismo con sede en Washington.

El gobierno de Alberto Fernández, si quiere lograr un acuerdo por los US$ 2.450 que se adeudan, tendrá que mantener el Facilidades Extendidas vigente, algo que Massa está cerrando en estas horas. La deuda con el Club de París era de US$ 2400 millones el año pasado, cuando arribó a un primer acuerdo el exministro Martín Guzmán, que pagó US$ 400 millones del capital y dejó para cerrar en marzo de este año el acuerdo final por los US$ 2000 millones restantes, que ahora con los intereses acumulados llega a US$ 2.450 millones, un verdadero taxi. El exministro Martín Guzmán logró postergar la vigencia del programa hasta septiembre de 2024.

Massa quiere retomar ante el Club de Paris, el reclamo de Martín Guzmán ya había planteado, y que se basa en una reducción de la tasa de interés que se le cobran al país de un 9% a un nivel similar al que se pactó con el FMI, de un 3,05%. Además, se insistirá en buscar un plan de pagos de largo plazo y una quita del interés ya capitalizado.

Guzmán quería acelerar los tiempos vigentes para cerrar un nuevo esquema de pagos, luego de que en junio de este año alcanzó un esquema de diferimiento de pagos hasta el 30 de septiembre de 2024. Según reza el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 286/2022 publicado en el Boletín Oficial, la postergación regirá “hasta la existencia de un nuevo acuerdo marco”, fruto de una negociación del país con las autoridades del Club y sus 16 países integrantes” o, en su defecto, “hasta el 30 de septiembre de 2024”. Esta última fecha no era al azar.

Es el mes donde termina el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el FMI. En aquel decreto se mencionaba también que “el objetivo de Argentina es renegociar el acuerdo y encontrar mejores condiciones para el país, lo antes posible. La expectativa y lo que estamos trabajando es finalizar la renegociación con las autoridades antes del 30 de junio”.