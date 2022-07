Batakis, encuentro con inversores para calmar las aguas y generar confianza

La ministra de Economía, Silvina Batakis, tendrá hoy su primer encuentro cara a cara con algunos de los hombres fuertes de Wall Street, aunque la reunión será en la embajada argentina en Washington y no en Nueva York. El encuentro es organizado por la representación argentina ante Estados Unidos y la U.S. Chamber of Commerce, la cámara de comercio estadounidense.

Será una jornada con expectativas limitadas, aunque nadie lo admitirá taxativamente. No obstante, siempre es bueno verse cara a cara para generar lazos de confianza y empatía. Y es la oportunidad que debe aprovechar la ministra.

En verdad, no se busca seducir a los hombres y mujeres de negocios, ni habrá anuncios de inversión en carpeta. El encuentro busca más bien generar confianza y explicar cómo hará el Gobierno para sortear la crisis y mantener en pie el acuerdo logrado hace apenas cuatro meses con el Fondo Monetario Internacional.

En la residencia diplomática argentina Batakis se reunirá con inversores y analistas y se confirmaron directivos de Santander Investments, Stone Harbor, Goldentree, Bracebridge, Barcaly's Capital y Banza, entre otros.

A primera hora de la tarde, la ministra tomará parte de un encuentro que tendrá lugar la U.S. Chamber of Commerce. Fuentes de la embajada argentina en Washington indicaron a MDZ que habrá una reunión general con muchas empresas, habrá una presentación "estilo conferencia" y luego encuentros "uno x uno con cargos muy altos de empresas de energía y economía del conocimiento" con intereses en Argentina.

Entre ellas hay confirmadas reuniones bilaterales con directivos de General Motors, Amazon y Google. También está agendada una bilateral con el titular de la petrolera Chevron para producción y explotación en África y América Latina, Clay Neff.

Será la última actividad oficial de Batakis en la capital norteamericana. Luego de esta jornada de encuentros con inversores, la ministra de Economía volverá al país.

Intensa agenda

El lunes, por primera vez Batakis mantuvo un encuentro cara a cara con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó los "esfuerzos" de la ministra por "fortalecer la sostenibilidad fiscal", al tiempo que avaló la continuidad del programa de asistencia que firmó en marzo el exministro Martín Guzmán. La ministra Silvina Batakis se trae el respaldo de la titular del Fondo, Kristalina Georgieva para continuar con el programa de equilibrio fiscal.

Más tarde la funcionaria argentina mantuvo un encuentro de trabajo, almuerzo incluido, con Ilan Goldfajn, director del organismo multilateral para el Hemisferio Occidental; su segunda Julie Kozack, directora adjunta del Departamento Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de la Misión para la Argentina. A partir de agosto Kozack dejará el caso argentino porque pasará a desempeñarse como directora adjunta en el Departamento Europeo del FMI.

Batakis cerró la jornada con un encuentro en el Banco Mundial, donde se entrevistó con Axel Von Trotsenburg, director general de Operaciones del organismo, con quien se acordó de un nuevo préstamo al país de 200 millones de dólares.