Inflación, dólar y conflicto social, los ejes de la agenda empresarial

Luego de dos años de virtualidad forzada, del 12 al 14 de octubre los principales referentes del mundo empresarial y la política argentinas se verán nuevamente las caras en el tradicional Coloquio de IDEA - Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina.

Se retomará así la presencialidad plena luego de la distancia que impuso la pandemia de Covid-19. La 58° edición del encuentro empresarial se desarrollará en el hotel Sheraton de Mar del Plata y será la caja de resonancia de definiciones políticas y económicas que impactan en la vida de millones de argentinos, así como en los planes de inversión de las empresas.

Serán tres jornadas de exposiciones y debates, pero también un termómetro del clima empresarial, en momentos en que si bien en los últimos dos meses se logró una relativa estabilización de las variables macro, la agenda de los hombres y mujeres de negocios reclama definiciones de manera urgente.

Incertidumbre, es la palabra que mejor define la situación económica del país, y despejar esas dudas es tarea de los políticos y funcionarios. Así, a sólo 70 días de que finalice el año y se lance de hecho la carrera presidencial que terminará con un nuevo presidente en la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023 - o incluso la continuidad de Alberto Fernández, a esta altura nadie sabe- la agenda de los empresarios tiene cuatro o cinco aspectos fundamentales, sobre los que necesitan pistas firmes.

Definiciones claras

La lista abarca qué ocurrirá con la inflación; el tipo de cambio, que incluye brecha cambiaria, cepo, y acceso a divisas para importar; la presión tributaria, la marcha del acuerdo con los acreedores multilaterales (FMI, Club de París, Banco Mundial, BID, CAF) y bonistas privados; y un tema que nadie menciona en público pero que en las últimas semanas ha encendido luces amarillas en los directorios de las principales empresas: la cuestión salarial en un escenario inflacionario y el conflicto social.

Por eso no es casual que desde IDEA se asegure que "los problemas del país (pobreza, inflación, crisis educativa, inseguridad jurídica, etc.) no se solucionan simplemente sentándonos a una mesa a conversar. Dialogar y consensuar es necesario, pero no suficiente. Administrar las pujas de intereses exige ceder", enfatizan.



Y agregan: "Desde IDEA sostenemos que la negociación no puede ser a expensas de los más vulnerables. Tenemos que construir soluciones colectivas que nos obligan a negociar, es decir, a ceder". El miedo al desborde social está latente, en un contexto de inflación que este año cruzará probablemente la barrera del 100% y en 2023 podría haber una baja menor, aunque el Gobierno insiste desde el proyecto de Presupuesto que será del 60%, aunque no explica cómo hará para lograrlo.

En un año electoral y de habitual expansión del gasto, que en la Argentina equivale a pura emisión monetaria, bajar 40 puntos porcentuales de inflación sugiere apelar a la magia.

Palabras autorizadas

En los diversos paneles habrá presentaciones de empleo, educación, la inserción argentina en el mundo, y las oportunidades que el mundo ofrece a la Argentina, un espacio en el que se podrá escuchar en formato virtual al español Xavier Sala i Martín, profesor de Economía de la Universidad de Columbia.

También habrá varios paneles planteando el debate sobre reglas de juego, habrá presencia de gobernadores, como Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy), Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan) y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

El plato fuerte será la presencia, aún por confirmarse del ministro de Economía, Sergio Massa, el viernes 14 y del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para el cierre.

Y habrá un almuerzo exclusivo para CEOs de empresas patrocinantes en la que podrán escuchar a Patricia Bullrich, presidenta PRO; Roberto Lavagna, Ex Ministro de Economía y Producción de la Nación; los diputados nacionales Facundo Manes y Javier Milei; Carlos Melconian, presidente del IERAL, Fundación Mediterránea; y Jorge Neme, Secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal y virtual vicejefe de Gabinete de la Nación.

A lo largo de tres días habrá también numerosas presentaciones de empresarios y empresarias de primera línea en el país, y habrá mucho pasillo, pequeñas reuniones e intercambio de puntos de vista. Todo para saber cómo termina este año en materia económica y política, justo antes de que empiece a rodar la pelota en Doha, en el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y se encienda una nueva esperanza en Argentina, pero en este caso, de la mano de Lionel Messi y la Scaloneta.