Ahora Juan José Bahillo negó que el Gobierno piense en subir más las retenciones

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, confirmó que "no hay ninguna decisión ni intención de modificar hacia arriba las retenciones" a las exportaciones de soja, trigo y maíz, los tres principales cultivos de la Argentina, en lo que puede leerse como una respuesta oficial a los reclamos de los productores agropecuarios frente a una "ventana" que puede abrirse en este sentido en el proyecto de Presupuesto 2023.

En este contexto, el secretario admitió sin embargo, que "se evalúa permanentemente" la posibilidad de realizar una baja en las alícuotas que pagan algunas economías regionales. Días pasados trascendió la demanda de los bodegueros por la aplicación de retenciones a las exportaciones de vinos, que hoy están en el 4,5%.

"No hay ninguna decisión ni intención de modificar hacia arriba las retenciones al sector primario", señaló Bahillo en diálogo con el programa "Nuestra tierra", que conduce Fernando Bertello en AM 550.

Las retenciones gravan especialmente a los productos agroindustriales.

Aclaró que "si en algo se podría pensar es en una baja momentánea, pero quiero ser claro en esto y no generar expectativas ni una noticia donde no la hay. No está en análisis bajar las retenciones de trigo, soja y maíz". La soja y los derivados pagan el 33%, mientras que trigo y maíz tributan el 12, la carne vacuna el 9% y el girasol el 7%.

Pero esa reducción temporal de los impuestos a las exportaciones tiene un destinatario muy claro. "Si se analiza alguna (baja de alícuota) puede ser alguna cuestión de economías regionales. Eso se evalúa permanentemente", consideró el secretario de Agricultura.

Impuesto flojo de papeles

La aplicación de retenciones es objeto de quejas entre los productores, que sostienen que tras el rechazo al proyecto de Presupuesto 2022, cayó en simultáneo la emergencia económica, que habilita al Gobierno a aplicar derechos de exportación a un listado de posiciones arancelarias.

De esta manera, desde la Mesa de Enlace, los productores agropecuarios aseguran que el cobro de retenciones desde enero pasado no tiene una ley que la respalde, por lo que el cobro es ilegal.

Consultado sobre un artículo incluido en el proyecto de Presupuesto 2023 que el Gobierno envió al Congreso para su tratamiento, y que le otorga al Ejecutivo Nacional las facultades de fijar Derechos de Exportación, Bahillo consideró: "¿Por qué se pone? Es una facultad que tiene que estar en el Presupuesto porque se venció en el Presupuesto anterior", señaló.

De esta manera, dejó abierta la puerta para futuras subas, aunque en lo discursivo negó que se esté pensando en hacerlo. Con el elevado déficit fiscal existente y la tendencia a aumentar impuestos antes que a ajustar el gasto mostrado por el Gobierno, las dudas sobre un eventual aumento de la presión impositiva están a la orden del día.

¿Se viene un alivio?

"Por las consultas que yo hice, eso está previsto por si se llegara a tomar alguna decisión de bajar las alícuotas de las retenciones", explicó Bahillo.

Y remarcó que "no hay ninguna intención de subir, esto sí es categórico. En todo caso, se puede evaluar alguna baja transitoria o un esquema a mediano plazo en el cual se pueda ir replanteando el esquema de retenciones, sin resentir los ingresos del Estado".

Además justificó el cobro de las actuales retenciones en lo que parece un mensaje para el frente interno del Gobierno: "Las políticas del Estado se sostienen con el ingreso que se genera con las retenciones. En todo caso, podríamos repensar el sistema. Ojalá se generara un escenario favorable por precios internacionales o distintas cuestiones, pero no está en el corto plazo tomar una decisión en este sentido (bajar retenciones)", se sinceró.

De cara a lo que ya se descuenta que será una campaña agrícola con producción a la baja por la sequía y el efecto La Niña - se espera una caída de hasta el 15% en la producción de trigo y caída en el maíz-, Juan José Bahillo recordó que con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía se incluyó en el Presupuesto "un sistema nacional para la prevención e investigación de emergencia y desastre agropecuario". Son más de $ 145.000 millones "para ayudar a los productores que hayan tenido problemas de liquidación en relación con la sequía", explicó.