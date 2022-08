La soja toca los US$ 633 en Chicago pero en Argentina ven otro partido

El precio internacional de la soja, la harina y el aceite volvió a cotizar este miércoles por encima de los US$ 600 en la Bolsa de Comercio de Chicago, la plaza de referencia para granos y oleaginosa. Pero lo que es una buena noticia para la mayoría de los países productores, en Argentina tiene un efecto limitado.

Esto es resultado del clima desfavorable y las nuevas estimaciones de producción a la baja, estiman los analistas, que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos difundirá el próximo viernes.

"Los precios de la soja, la harina y el aceite se negocian en alza en la rueda diaria de Chicago, en otra jornada sin lluvias sobre el noroeste del Medio Oeste y sobre el este de las Grandes Planicies, zonas donde es necesario un aporte de humedad que evite la desmejora de los cultivos en plena formación de rindes", señaló la corredora de granos Granar.

Y agregó que "es el clima, entonces, el principal factor de presión alcista para los precios, sumado a la confirmación de una nueva venta de soja a China", en esta ocasión por 196.000 toneladas, correspondientes a la campaña 2022/23.

En el caso del contrato para este mes, la cotización en el Mercado de Chicago trepaba 1,85% respecto del cierre de ayer. De esta manera, el poroto se ubicaba en US$ 633,74 la tonelada, un incremento de US$ 11,57.

El poroto "criollo"

Son valores que reciben los productores de todo el mundo pero no de la Argentina. Los precios de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, que publica Bolsa de Comercio de Rosario, marcan un precio de $ 52.200 por tonelada. Tomado a un valor del tipo de cambio oficial(comprador) de $134 por dólar, equivalen a US$ 389,55 la tonelada. Se llega a ese valor descontando retenciones (33%) y gastos de operación en puertos.

En cuanto al aceite de soja, avanzaba este miércoles 0,94% a US$ 1.550,93 la tonelada, con un incremento de US$ 14,55 respecto de ayer. La harina, en tanto, avanzaba 2,80% y alcanzaba los US$ 582,01, con un aumento de US$ 15,87.

Por su parte, el precio del maíz subía 1,66% y se posicionaba en US$ 246,35 la tonelada, con un aumento de US$ 4,04 en medio de las tensiones generadas por el clima sobre zonas relevantes para la producción estadounidense de granos gruesos.

Y el trigo se cotizaba con precios en alza en 1,91% para cotizar a US$ 292,66 la tonelada. Esto supone un incremento de US$ 5,51, debido a la fuerte demanda internacional y la desmejora de los cultivos de primavera.