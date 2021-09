Carlos Melconian opinó de las elecciones y dijo que hay chances de "quebrar berretalandia"

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, se refirió a la derrota del Frente de Todos en las elecciones PASO e hizo una crítica respecto del panorama económico argentino. Allí, indicó que si el Gobierno sale a "quemar las naves", el resultado será más inflación.

“Ahora, este Gobierno empieza a dudar. No hay espacio para un golpe de timón. Hay gobiernos que empezás a percibir que son irremontables”, dijo Melconian a Radio Mitre.

En pos de detallar con mayor precisión, Melconian acudió a una analogía futbolera, utilizando el partido que perdió 5 a 0 la Selección argentina contra Colombia en 1993. “Coco Basile le decía a los jugadores, tranquilos, tranquilos. Si te embocaban 6, no tenías el repechaje. Ahora tenés que armar dos líneas de cuatro y empezar a durar”, explicó.

“Aparecieron personas que no pueden manejar ni un kiosco ni una calesita. Que la gente los ve y se asusta. Pasó ya esto en la Argentina. En 2014-2015, en 2018-2019. Hay Gobiernos que pasan a durar. El mensaje es que hay salida y no hay que enloquecerse en dos meses”, sostuvo.

Respecto a que si el Gobierno va a "quemar las naves" antes de las elecciones generales de noviembre, Melconian afirmó que “si se vuelven locos, vamos a un camino de inflación superior. Se puede exacerbar el mercado cambiario y te quedás sin el pan y sin la torta”.

Por otro lado, no dudó en mencionar al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y lo desligó de la problemática general. “El modelo es inconsistente, no es el pibe (Guzmán) el responsable de la derrota. Tuvo un programa inconsistente desde le primer día. Otra fantasía es la baja de la inflación, que es transitoria. El rebote de actividad es transitorio. En estos dos meses, el Gobierno tiene que mantener la tranquilidad, no calentarse, salir del formato del mercado cambiario de los últimos tres meses y el ángel de la inflación los va a acompañar para licuar".

El ministro Guzmán se encuentra siendo cuestionada por un ala del oficialismo nacional.

También mencionó la reciente suba de las acciones argentinas en Wall Street y manifestó que “no queremos borrachos. La Argentina tiene un quilombo grande y se sale paso a paso con bases sólidas. De esta joda del hot money y el 18% de las acciones no. Que los activos de la Argentina se recuperen sostenidamente con programa en un lapso de 10 años. No todos estos loquitos que timbean con la Argentina y se van. Tampoco estamos para 1500 de riesgo. Es muy bueno el día de ayer en todo sentido”.

Y agregó: “Vino muy bien esto, dentro de un tiempo van a ver que vino bien. Estaban borrachos ¿Qué es eso de radicalización, de vamos por todo? Habíamos caído muy bajo. Hoy hay chances de quebrar berretalandia".

“La sociedad argentina ayer dijo ‘no me mientan más’, díganme la verdad. Es muy importante ver qué hacemos los argentinos en los próximos dos años. Los únicos que están excluidos son los extremos. Ni hay lugar para halcones ni para Venezuela”, concluyó.