Inflación: las consultoras estiman una leve desaceleración en el informe de julio

La inflación de julio habría alcanzado el 3%, por debajo del 3,2% de junio, según estimaron las consultoras que integran el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central, por lo que la proyección para el 2021 sigue estando entre el 48,2 y 48,5% teniendo en cuenta que en los meses que quedan para terminar el año la cifra estará entre el 2,7% y el 3,2%.

Publicamos el Relevamiento de Expectativas de Mercado de julio de 2021.

Accedé al #REMBCRA ?? https://t.co/vrbS2FuWtE pic.twitter.com/nr7RGRbLzw — BCRA (@BancoCentral_AR) August 6, 2021

Los analistas del REM, en tanto, ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $107,1 por dólar en diciembre 2021, contra los $109,5 de la medición anterior.

La preocupación por la creciente cotización del dólar preocupa al Gobierno nacional.

Además, quienes participaron del relevamiento confeccionado a finales del mes pasado estimaron un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 6,8% luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9%.



En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), estimaron que ascenderían a US$ 67.274 millones, incrementándose en US$ 842 millones con relación al último REM y US$ 12.390 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).



El valor de las importaciones (CIF) de 2021 se ubicaría en US$ 55.018 millones, esto es US$ 1.627 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 12.662 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones).



Asimismo, las proyecciones ubicaron a la desocupación en el 10,7 para fin de año, contra el 11% con que cerró en 2020.



El REM se realizó entre los días 28 y 30 de julio y alcanzó la opinión de 41 participantes, entre ellas 27 consultoras, 12 entidades financieras y dos analistas extranjeros.