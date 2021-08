Así de lujoso e impagable es el nuevo avión en la colección de J Balvin

José Álvaro Osorio Balvín, conocido como J Balvin, es uno de los cantantes colombianos más exitosos de la actualidad y su fortuna alcanza los 20 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Gracias a su trabajo tiene la posibilidad de darse los lujos más extravagantes y ahora compartió con sus seguidores su nuevo avión.

Es conocido que el artista tiene una pasión por las aeronaves e hizo un gran esfuerzo en su vida para darse este gusto. Por ello sumó un tercer avión a su flota y se lo mostró a sus casi 50 millones de seguidores en Instagram en donde contó cómo empezó de joven poder conseguir todo lo que tiene.

"De llegar a pie, a que mi mejor amigo el negro me llevará en su carro. De montar en bus para ir a diferentes ciudades, a rentar carros. De montarme en pequeñas lanchas para llegar a ciertos pueblos de mi país, a montar en avión comercial en la última silla junto al baño y después tener el lujo de poder sentarme en la salida de emergencia y así tener más espacio para estirar los pies", escribió J Balvin en su publicación.

Fuente: Instagram @jbalvin.

Además, el cantante agregó: "De acumular millas y poder pedir ascenso para sentarme en primera clase, a montar en pequeñas avionetas que en realidad eran unos zancudos, y ahora así, pasar a mi tercer avión. Aquí inspiramos, no alardeamos. Disfruten el proceso y sueñen en grande". J Balvin aclaró que su intención no era alardear sino incentivar a sus seguidores para mejorar su vidas y que cumplan sus sueños.

En 2007, el colombiano de 36 años fundó un grupo de rap y no paró de cosechar éxitos hasta hacerse conocido en su país. Pese a que hoy es millonario no olvida sus orígenes humildes ?y no se hace valer por lo que tiene: "Si fuese lo que tengo, el día que no tenga no sería nadie, pues yo valgo lo mismo sin todo esto".

Fuente: Instagram @jbalvin.

Su cuarto álbum de estudio, "Colores", lo lanzó el 19 de marzo del 2020 y tiene colaboraciones de Diplo, Michael Brun Mr. Eazi y Sky. Su nombre hace referencia a él, ya que es conocido por su estilo excéntrico, a menudo con colores brillantes y tiñéndose el cabello de distintos tonos.

Anteriormente grabó "La Familia" (2013), que es su primer álbum de estudio, luego llegó "Energía" (2016), "Vibras" (2018) y su quinto álbum se llamó "José" el cual lanzó durante el 2021, que hace honor a su nombre. También hizo álbumes colaborativos "Oasis" (2019) junto a Bud Bunny y los mixtapes "Real" (2007) y "El Negocio" (2008).



Su fortuna, estimada en 20 millones de dólares, hace que sea uno de los artistas que mejor cotizan en el mercado de la música y no sabemos con qué próximo lujo de vanguardia sorprenderá a los fans en sus publicaciones.



¿Qué te parecen los lujos que se da J Balvin con su fortuna?