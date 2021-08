El Gobierno avanza en el plan de seducción electoral a monotributistas

Avanza la campaña, las encuestas son algo esquivas; y, en consecuencia, el Gobierno avanza en el plan de seducción vía económica par que la clase media urbana tenga más simpatías a los oficialismos a la hora de votar. Para esto se aceleró desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para reglamentar los beneficios (ciertos y concretos) para las pequeñas y medianas empresas y monotributistas.

Es para poder enfrentar estas políticas activas y directas que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dispuso no menos de 100.000 millones de pesos del presupuesto, para que se pueda ejecutar esta expansión del gasto público destinado a privados con dificultades. El dinero provino de parte de los $233.000 millones que obtuvo el sector público por la aplicación del impuesto a las grandes fortunas; fondos sobre los cuales el Gobierno puede actuar casi a discreción. Pero si gasta mucho de ese dinero en estas PASO, luego deberá moderarse (o imprimir dinero) para las legislativas de noviembre.

En el primer caso, se suspendieron hasta el 30/11 las ejecuciones fiscales y la traba de embargos para las micro y pequeñas empresas y a quienes desarrollan actividades críticas. Sólo se mantendrán las ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares sobre las personas alcanzadas por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones. Con esto se liberan los contribuyentes con problemas de cumplimiento (cualquiera sea el impuesto que no se haya liquidado) del grave problema de no poder operar con sus cuentas financieras y bancarias durante el tiempo que dure el incumplimiento.

El dato es importantísimo si se tiene en cuenta los grandes vencimientos de julio, agosto y septiembre; donde las empresas y particulares más problemas tuvieron para estar en orden en tiempo y forma con el organismo que maneja Marcó del Pont. La intención es simple y clara: lo último que espera el Gobierno, son responsables de Pymes malhumorados en el momento de votar, porque no pueden operar con los bancos por tener las cuentas bloqueadas por el mismo gobierno que quiere que elijan a sus candidatos.

Novedades para monotributistas

Para los monotributistas, también hay novedades. El Ejecutivo dispuso acelera el otorgamiento de las líneas de créditos de hasta 150.000 peso para los monotributistas, a tasa cero para que estos puedan ponerse al día con deudas acumuladas en el período de crisis. Según la información oficial publicada esta mañana, el ministerio de Desarrollo Productivo aprobó el reglamento de acceso al beneficio establecido en el programa Crédito a Tasa Cero 2021, a fin de determinar los requisitos a los que deberán dar cumplimiento los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y las condiciones de financiamiento bajo las cuales se otorgará el financiamiento.



Lo hizo a través de la resolución 503/2021 publicada este jueves en el Boletín Oficial, que instruyó a BICE Fideicomisos en su carácter de fiduciario del Fondo de Garantías Argentino (Fogar), a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos el detalle de las beneficiarias y los beneficiarios del Crédito a Tasa Cero.

Por su parte, la AFIP implementará el mecanismo a través del cual las y los sujetos interesados podrán solicitar el beneficio, así como su forma, plazos y la metodología de comunicación de la condición de elegibilidad.

En tanto que el Banco Central determinará las entidades financieras que reúnan las condiciones necesarias para participar en la operatoria, y solicitará a las mismas que otorguen créditos a los sujetos que resulten elegibles del procedimiento implementado por la AFIP.

Para ello se considerará el monto máximo de los Créditos a Tasa Cero 2021, según las categorías en las que se encontraban inscriptos los sujetos adheridos al monotributo en su condición de posibles beneficiarios al día 30 de junio último.

Para la categoría A, el límite máximo es de $90.000; para la B, de $120.000; y para el resto, de $150.000.

Los solicitantes de cualquiera de las categorías en la que revistan deberán solicitar, al menos, la suma de $ 10.000 o el equivalente al capital total de la deuda a pagar en virtud del beneficio acordado, cuando se encuentren en mora en el cumplimiento de las obligaciones emergentes del mismo.

Por su parte, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) reconocerá a las entidades financieras un máximo de 15 puntos porcentuales de tasa nominal anual (TNA) en concepto de tasa de interés y costo financiero total durante toda la vida del crédito.

Las financiaciones contarán con un plazo de 18 meses contados a partir de su acreditación en la tarjeta de crédito del solicitante, incluido el período de gracia, que será de seis meses para capital.

Asimismo, las financiaciones contarán con garantías del fiduciario del Fogar por hasta el 100% del monto máximo.

Las solicitudes de los créditos podrán ser tramitadas hasta el 31 de diciembre de 2021 ante la AFIP, y las entidades financieras podrán recibirlas hasta el 20 de enero de 2022