Pese a las trabas para regresar, los argentinos siguen volando al exterior

Tras una semana de vigencia de las restricciones para ingresar al país, el mercado aéreo sigue envuelto en la incertidumbre, reclamos y contrastes.

Mientras miles de pasajeros varados en distintos países intentan conseguir un lugar en los pocos aviones que llegan a Ezeiza, quienes tienen pasajes salir de la Argentina para estos días se disputan las pocas plazas existentes para volar a sus destinos previstos. A su vez, la entidad que agrupa a las líneas aéreas internacionales advirtió hoy que los pasajeros varados en el exterior podrían demorar hasta cinco meses en regresar al país.

Lo que queda claro es que la decisión del Gobierno, que confirmó que no ayudará a los argentinos que no pudieron regresar al país, no desalentó a miles de viajeros a que siguieron volando en los últimos días.

Los aviones que partieron hacia EE. UU. desde que se implementó el nuevo esquema aéreo lo hicieron con sus plazas llenas. En menor medida, los vuelos a Europa también tienen alta ocupación.

“Hace dos años que tenemos las vacaciones postergadas, estuvimos encerrados todo este tiempo, en mi empresas vivimos momentos muy difíciles por la cuarentena y problemas económicos, mis hijos ya no aguantan más. Si ahora les digo a ellos y a mi mujer que no vamos a poder viajar, me matan. Nosotros nos vamos igual. Si nuestro vuelo sale, nos vamos a subor. Después veremos lo que pasa al regreso” dijo Ernesto, un empresario que tiene fecha de viaje, para Estados Unidos, para dentro de 10 días.

La situación se repite en muchos casos, aseguran en las agencias de viaje.

“Hay de todo. Gente que está a la espera de que le confirmen su vuelo para el exterior, otros que se lo cancelaron y tratan de reprogramar para cuando pueda y algunos, los menos, que prefieren cambiar su fecha de partida para más adelante, a la espera de que se garantice su vuelta en orden. Muchos apuestan a que esta restricción se levante en la fecha prevista o, a lo sumo, para fin de mes. Así que creen que en agosto van a poder regresar sin problema. Es una aventura” explicó a MDZ un operador turístico.

La medida actual rige hasta el próximo 9 de julio pero, este fin de semana, algunas versiones indicaban que puede extenderse. Es cierto que la presión de pasajeros y empresas del sector es cada vez más fuerte por lo que no se puede descartar que el Gobierno se vea forzado a dar también marcha atrás en esta decisión, como sucedió con otros temas ante el reclamo generalizado.

Más allá de esto, la reprogramación de vuelos generará complicaciones durante un tiempo considerable porque cancelaron muchos vuelos y no será fácil ubicar a todos los pasajeros en próximos servicios.

En cuanto a los reclamos del sector aerocomercial, hoy se sumó una fuerte queja de la Cámara de compañías aéreas en Argentina (JURCA) emitió hoy un comunicado en el que le piden al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que “tenga a bien evaluar y reconsiderar la decisión administrativa 643/2021”.

Esta norma es la que estableció un cupo de ingreso de 600 pasajeros diarios al país. Según la entidad, “lamentablemente fue emitida sin coordinación previa ni trabajo conjunto de las autoridades locales y los organismos de aviación con las compañías aéreas”.

“La norma ha dispuesto un virtual cierre de fronteras total sin considerar simultáneamente un plan de contingencia que facilite la imperiosa repatriación de miles de argentinos que se encuentran en el exterior sin solución de regreso” señala la nota con fecha de hoy.

A su vez aclara que las autoridades nacionales han informado a los pasajeros que se comuniquen con las compañías para reprogramar sus vuelos pero que “el gobierno argentino no ha autorizado ninguna operación aérea para fecha posterior al 12 de julio”.

“En consecuencia, ninguna compañía puede brindar una solución de viaje cierta a sus clientes, con el agravamiento de que si el actual cupo máximo de 600 pasajeros fuera prorrogado y en función de la cantidad de pasajeros que se encuentran pendientes de retorno, la demora de muchos pasajeros para retornar a sus hogares podría extenderse hasta cinco meses”, advierte el comunicado de JURCA.

La entidad destaca, a su vez, que las empresas aéreas y los aeropuertos cumplen con todos los protocolos establecidos por las autoridades.

Concluye la nota con un pedido a Cafiero por “la imperiosa necesidad de reprogramar vuelos” como también “la eliminación de los cupos restrictivos, la habilitación de aeropuertos internacionales del interior como corredores sanitarios aéreos seguros y la autorización de vuelos internacionales para períodos de por lo menos 3 meses vista”.