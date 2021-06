Tres opciones de calefacción para calentar mejor y gastar menos

Con la llegada del invierno la luz solar se reduce, pero no solo se necesita iluminar el hogar sino también calefaccionar los ambientes con energía eléctrica. Si bien esto genera un costo extra en la factura, hay algunos tips que se pueden seguir para ser lo más eficiente posible.



Este gasto se puede reducir siempre y cuando el consumo sea inteligente. El primero paso es intentar mantener el calor dentro del hogar sin la necesidad de prender ningún artefacto y para ello se puede hacer lo siguiente:

Chequear que las ventanas y las puertas estén bien cerradas y que no haya ninguna abertura en ningún lugar de la casa que ayude a que se filtre el aire frío.

El doble vidrio es un gran aislante.

Durante el día es ideal abrir las persianas y las cortinas para que la luz y el color que da el sol impacte en el hogar. Cuando llega la noche es importante cerrar todo para proteger el ambiente cálido.

Cerrar los ambientes que no se utilicen para que no se filtre el aire, por ejemplo la puerta del baño, de la cocina o de las habitaciones dependiendo en qué lugar del hogar se encuentre.

Los 3 artefactos eléctricos que menos gastan

Panel eléctrico

Es una de las opciones más baratas al momento de calefaccionar el hogar y también uno de los más baratos para comprar. Su precio ronda entre los $6.000 y $10.000 argentinos, dependiendo de la marca y la potencia, pero además de ser económico tiene otros beneficios que lo convierten en la mejor opción:

Se puede colocar muy fácilmente en techos y paredes.

Ahorrar un 50% de energía a comparación de otros artefactos.

de energía a comparación de otros artefactos. Emite una menor cantidad de dióxido de carbono.

Elimina hongos y bacterias de los ambientes.

Es un método de calefacción sustentable porque no contamina la atmósfera.

El proceso de calentamiento de los ambientes se da a través de la conversión, es decir, que la energía calórica pasa directamente a los objetos, sin necesidad de calentar el ambiente.

Panel eléctrico. Fuente: InfoTechnology.

Radiador eléctrico

Se trata de un artefacto eléctrico que permite regular la temperatura de cada ambiente y hasta se puede programar por horas, ya que su objetivo es regular y reducir el consumo de energía. Transmite calor mediante radiación lo que calienta el aire, generando una convección que calienta la habitación.



El precio del radiador eléctrico no es barato, pero hay que tener en cuenta que uno de buena calidad puede durar muchos años. Puede costar hasta $45.000 argentinos y es importante realizar la compra en un lugar donde ofrezcan cuotas sin interés para no afrontar todo el gasto junto.

Radiador eléctrico. Fuente: Mercado Libre.

Aire acondicionado

Aunque se crea que gasta mucha energía, lo cierto es que si se emplea un consumo inteligente no debería llegar una factura de luz abultada. Así como en verano se debe colocar en 24º C, en invierno se debe colocar en 20º C y se asegura no gastar de más, además de ayudar a cuidar la red eléctrica.



Al igual que el radiador eléctrico, el aire acondicionado es un aparato caro motivo por el que también conviene comprarlo en cuotas. Los precios varían entre $50.000 y 80.000 argentinos para los que son frío/calor (Aunque también los hay más caros).

Aunque quizá el consumo energético sea un poco mayor, las opciones eléctricas son más seguras que a gas. ¿Cuál de estas opciones prefieres?