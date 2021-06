¿Por qué los jóvenes invierten en Bitcoin y no en otras formas?

A pesar de las oscilaciones que se presentan en la cotización de las criptomonedas y de la falta de regulación de las mismas, muchos jóvenes prefieren invertir en Bitcoin antes que en otras formas más tradicionales. A continuación, brindamos algunas de las claves de este fenómeno.

Fuente: A. Bueckert/stock.adobe.com (a través de criptonoticias.com)

Los jóvenes y el Bitcoin: una relación que crece y se consolida

En 2019, la fintech 2gether realizó un estudio en la eurozona para analizar y precisar el perfil de los usuarios de criptomonedas como, por ejemplo, el Bitcoin.



Citado por el medio The Conversation, el estudio detectó que “el 56% de los usuarios de criptomonedas tienen entre 26 y 45 años y un nivel educativo alto (aunque no necesariamente en temas financieros)”.



En línea con esto, se aclara que “el 25% de ellos son millennials y el 31% pertenecen a la generación Z. Además, un 77% de los usuarios son hombres evidenciando, una vez más, la brecha de género en temas financieros y de inversión”.



Más que una simple curiosidad, esta tendencia que se observa influye de manera directa en el sector de las inversiones y finanzas tradicionales.



En Financial Times, traducido por Mariana Oriolo para Cronista, se agrega información vinculada a esta cuestión y se profundiza en la relación que los jóvenes tienen con las criptomonedas.



En la investigación llevaba a cabo por el medio británico se destaca que muchos jóvenes consideran que la inversión en Bitcoins es la única oportunidad que tienen de “ganar dinero en serio”.



Por otra parte, también hay que decir que resultó de gran influencia el enorme crecimiento que manifestó la criptomoneda en el transcurso de los últimos años. Si bien no se sabe con certeza cuál será el futuro inmediato de la cotización del bitcoin, este fenómeno llevó a que muchos jóvenes prefieran esta inversión por sobre otras más tradicionales.



En este sentido, no se puede negar que el Bitcoin, junto a otras criptomonedas, parece ser algo del futuro que llegó para quedarse. No sorprende, entonces, que los jóvenes sean quienes más se inclinan por este método de ahorro.

¿Cuáles son los riesgos que se presentan al momento de invertir en Bitcoins?

Claer Barrett aclara que las criptomonedas son “una clase de activo altamente volátil y no regulada”. En línea con esto, Elisabet Ruiz Dotras agrega que “son un medio digital de intercambio y no están respaldadas por ninguna institución, pública o privada, ni ningún individuo”.



Esto explica que la operación con criptodivisas implique grandes riesgos para todas las personas en general, y sobre todo para los más jóvenes, quienes actúan influenciados por los crecimientos que se dan en las cotizaciones y quizás sin tanta información acerca de cómo funciona este novedoso sistema.



“Estamos de acuerdo en que el fraude endémico, las salvajes oscilaciones de precios y la posibilidad de apalancar las operaciones hacen de las criptomonedas un lugar peligroso para inversores inexpertos”, dice Barrett en Financial Times.



Por último, hay 2 cuestiones que hablan de la preferencia de los jóvenes por este tipo de monedas y que, a su vez, también se relacionan a los riesgos que implican sus operaciones.



Por un lado, los expertos hablan de falta de educación financiera. Por otro, está la dificultad que atraviesan los jóvenes a la hora de insertarse en el mercado laboral y de poder crecer en este ámbito.