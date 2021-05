¿Por qué la tienda Zara es la más exitosa del mundo y está siempre a la moda?

El buque insignia del grupo Inditex, la cadena Zara, tiene un secreto para conseguir sólo éxitos: poner en el foco de la escena al cliente.



Fuente. Revista GQ

Zara está a la moda siempre porque presta atención al usuario

No pretende estar a la vanguardia, sacando la última de las últimas tendencias o en el primer puesto. Pues cada vez que lanza algo quiere hacerlo bien. Su lema parece ser adaptarse lo más cerca posible a los deseos, necesidades y gustos del usuario.

El popular concepto que impuso de moda rápida fue gracias a la inmensa atención que presta a los detalles. Es el caso de su última línea de pijamas junto a Fruit of the Loom, su gama para vestir engamada con las mascotas o su línea inclusiva y sustentable Zara Beauty.

Todas responden al contexto y las nuevas búsquedas de sus clientes.

Fuente. Vogue

Zara Beauty: un caso de éxito

Su más flamante lanzamiento prueba esta estrategia de negocios.

En primer lugar es minimalista, sencilla, económica y responde a las necesidades básicas de quienes se maquillan: incluye todo lo que necesita un neceser beauty.

Pero todo esto no está realizado de cualquier manera: se trata de una línea inclusiva, en donde no hay alusiones a un género en particular y en donde se multiplican los tonos diferentes, que se adaptan a todas las pieles desde la más albina a la más oscura, pasando por las mixtas, grasas y secas.

Adaptada al lujo actual, sin estridencia y en clave “minimal“, obedece además a una de las tendencias más marcadas de la industria: la sustentabilidad.

El lipstick es recargable, reduciendo el impacto ambiental por el descarte de los envases.

Otro acierto, sin duda, fue lanzarlo por fuera de la sección caballeros o damas, ya que todo el mundo se puede querer maquillar.

Esto sintoniza con las necesidades actuales, modernas y prácticas de mayorías y minorías, teniendo en cuenta deseos, intereses y necesidades de una manera magistral.

Con una gráfica acertada y una publicidad que convoca a todos los públicos, Zara lanza un producto vertical de una manera tan exitosa como completa: Ya que también lo hace a través de una sección especial en su sitio web para quienes estén alejados de sus locales, en donde ofrecen experiencias para probar productos, o se vean impedidos de acercarse. Fuente. Vogue

Zara: Diseño, calidad y precios accesibles como prioridades

El truco de Zara pasa por poner a disposición, a precios accesibles, los modelos de éxito de marcas dedicadas a distintos rubros que reúne.

Todo, bajo el estricto cuidado de la imagen de marca.

El disño es clave para mantener bajo un mismo sistema al gigante de Inditex que logra cosechar éxito tras éxito y quedarse con los consumidores de aquí y allá, que descubren en la cadena la posibilidad de comprar calidad a un valor económicamente posible para sus bolsillos.

Sus creaciones en la moda, emulan grandes marcas de lujo pero a un precio mucho menor. Tal es así en el rubro Home, ahora en cosmética y en cada una de las cápsulas especiales y lanzamientos que se propone.

Además, sus colecciones intentan ser lo más democráticas posibles, llegando a todos los lugares del mundo en donde haya un local Zara.

La clave es la de siempre: basarse en la información del propio cliente, su comportamiento, observar, analizar, entender y capitalizar esos datos antes de actuar. Sin proponerse ser pionera en nada, Zara está simplemente comprometida a escuchar antes de actuar.

Inclusión, equidad de género, ecología. Seguir a sus potenciales clientes, a sus intereses y deseos es, sin duda, la fórmula que le viene dando resultado.

Acciones en este sentido hay varios más ¿Recuerdas qué otro negocio responde a este modelo que aplica Zara?