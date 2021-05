Zara se juntó con otra marca para crear una colección que te llenará de nostalgia

La cadena española Zara sabe moverse rápida y certeramente cuando se trata de alianzas con las marcas adecuadas. ¿Quién no asocia la infancia a esas camisetas de algodón blancas con el logo de frutas de colores, hiper reconocible y vibrante, de Fruit of the Loom?



Fuente: 20 minutos.

Ver la imagen de la marca Fruit of the Loom es rememorar esas camisetas que nos daban de niños como propaganda, o que nos traían el mundial de fútbol con Naranjito, la Expo del 92' con Curro o los Juegos Olímpicos con Cobi.

Todas tenían la etiqueta repleta de frutas de Fruit of the Loom. Desde que la firma se impuso, en los años 80', se instaló entre los recuerdos más felices de las personas. Por eso, la noticia de que habrá una colección cápsula de Fruit of the Loom y Zara es un revuelo entre los consumidores.

Fuente: 20 minutos.

¿Cómo será la cápsula de Fruit of the Loom y Zara?

Siguiendo la estética normcore, naif y minimalista de los años 90', cuando fue furor la colección, se presenta tan simple como fue posible. Sin detalles recargados, el buque insignia de Inditex y la marca americana han seguido los lineamientos de la mítica firma, lanzando una gama de prendas básicas, a todo color y resaltando el logo actual de Fruit of the Loom.

Fuente: 20 minutos.

Con este ícono en primer plano y mucho más allá de la etiqueta o el logo de las camisetas, la línea está compuesta por prendas como camisetas de manga corta, en colores vibrantes, conjuntos de ropa interior con reminiscencias noventeras, remeras largas, cropped y camisetas sin mangas, entre otras.

Aunque se trate de básicos, se destacan por seguir las tendencias del momento actual como la moda cropped, los detalles en la parte de la espalda de la prenda, los colores de moda como el fucsia, el verde pastel y se suben a la tendencia de los shorts más pedidos del momento.

Fuente: 20 minutos.

¿Cómo comprar la colección cápsula de Fruit of the Loom y Zara?

La alianza entre las marcas trae esta vez algunas diferencias con respecto a estrategias de venta y llegada al público anteriores. Al contrario del caso de las últimas colecciones cápsula lanzadas por Zara, a esta sí se la puede encontrar completa en la página web oficial de la marca y también en las tiendas físicas.

Esto, con excepción de la ropa interior y las prendas asociadas a esa línea como conjuntos de entrecasa y pijamas. La mayor parte de las prendas desenfadadas y de estilo casual representan un viaje nostálgico con ticket de ida.

¿Quién quiere atesorar alguna de estas joyas hechas realidad gracias a la colaboración entre Zara y Fruit of the Loom? ¡Qué nostalgia! Basta mirar una publicidad de entonces para correr hasta la tienda Online y asegurarse uno de estas piezas para sumar al guardarropas.