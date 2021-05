Continúan las malas noticias en el mercado de las criptomonedas

El mercado de las criptomonedas está pasando el peor momento de su historia tras perder más del 50% del total de su valor en los últimos 14 días, al pasar de cerca de US$ 2,5 billones a menos de US$ 1,25 billones, de la mano de la súbita caída del Bitcoin (BTC) y de la mayoría de criptos.

Hoy, la principal criptomoneda cotizaba cerca de los US$ 32.000, menos de la mitad de los US$ 65.000 que llegó a venderse el 14 de abril, y un 30% por debajo de los US$ 46.500 que valía el pasado domingo, según datos del portal Coinmarketcap.

La caída de Bitcoin, que representa cerca de la mitad de la capitalización del mercado de las criptomonedas (la suma su precio de venta multiplicado por la cantidad en circulación), provocó un derrumbe generalizado del resto de las cripto que, en su mayoría, tuvieron pérdidas de entre el 50 y hasta el 70% en los últimos siete días.





Algunos de las caídas más resonantes fueron las de Ethereum (-49%), Cardano (-50%), Binance Coin (-61%), XRP (-61%), Polkadot (-63%), Litecoin (-58%), Uniswap (60%), Chainlink (-60%), Terra (-75%) y PancakeSwap (-64%), entre otras.



En total, la capitalización del mercado cripto había alcanzado los US$ 2,55 billones el 12 de mayo pero, en la tarde de hoy, cayó hasta los US$ 1,25 billones.

Esta semana, la criptomoneda recibió una dura respuesta por parte de las autoridades reguladoras de distintas partes del mundo.