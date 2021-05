Cuándo invertir y cuándo ahorrar

Por Gonzalo Andrés Castillo

Para aumentar el capital, ganar dinero con el paso del tiempo y alcanzar la famosa “libertad financiera” que tan de moda está en los últimos años solo hay que seguir una serie de sencillos pasos: ahorrar e invertir. Ahora bien, ¿cuándo es momento de hacer cada cosa? Víctor Martín, coach financiero y especialista en finanzas personales, tiene la respuesta.

“Ahorrar cuando no tienes un colchón de seguridad financiero e invertir una vez lo has creado”, afirma el experto. Posteriormente, al ser consultado sobre qué considera un “colchón de seguridad financiero”, Martín indicó que hay que “tener más de seis nóminas ahorradas”, es decir, seis meses de gastos fijos, a los cuales habría que sumarles la inflación si se da el caso.

Sin embargo, de acuerdo al especialista, lo ideal sería combinar estas dos actividades para potenciar el crecimiento económico: “Lo mejor sería ligar el ahorro a la inversión o invertir una parte del capital que se ahorra cada mes”.

“Invertir mientras ahorras”, enfatiza Martín, y añade: “Invertir el 30% de la capacidad de ahorro. Si puedes ahorrar, por ejemplo, 300 dólares al mes, invierte entre 80 y 100 dólares y ahorra el resto hasta crear tu colchón de emergencia”. Claramente, el monto de dinero a ahorrar puede variar según la condición económica del individuo, pero lo que importa es el porcentaje.

A pesar de que destaca la importancia de invertir y ahorrar al mismo tiempo, también comenta que la prioridad es acumular dinero y no ponerlo a trabajar si no existe un colchón financiero que sirva como protección: “Si puedes ahorrar 50 dólares al mes y no dispones de un colchón para imprevistos, tiene más sentido dedicar todos tus esfuerzos a crearlo que invertir apenas 15 dólares cada mes”.

Al ser consultado sobre la estrategia de inversión, el coach financiero indicó que existen muchas opciones según el perfil de inversor, pero que, en cualquier caso, el largo plazo será el mejor aliado del inversor: “La inversión para los particulares funciona mejor cuanto mayor es el plazo. Si vas a necesitar el dinero en dos o tres años, es mejor centrarse en ahorrar, intentando rentabilizar un poco ese ahorro, pero con el foco en la seguridad del dinero que ahorras”.

Esto no solo es así por el interés compuesto que multiplica el dinero de manera exponencial a partir de los ocho años, aproximadamente, sino también porque los activos de renta variable, los cuales brindan el mayor retorno dentro del mercado de capitales, son eficientes en el largo plazo.

Para finalizar, el especialista en economía personal expone que lo importante es encontrar el equilibrio entre una correcta capacidad de ahorro, una buena estrategia de inversión y un colchón financiero que permita no estar en apuros en caso de perder la fuente de ingresos principal.