¿Qué tipo de inversor eres?

Por Gonzalo Andrés Castillo

No todas las inversiones funcionan de la misma manera para todos los inversores. Cada individuo debe optar por un portafolio que se amolde a sus características y preferencias. Para cumplir con esta pauta, a continuación, aprenderás cómo determinar tu perfil de inversor y saber si eres conservador, moderado o agresivo.

¿Cuál es el riesgo que estoy dispuesto a soportar?

Es muy importante tener en cuenta que en los mercados hay diversos instrumentos financieros, cada uno con sus niveles de riesgo. Debido a esto, hay que saber cuánto dinero estoy dispuesto a perder para encontrar el activo o la serie de activos indicados.

Si, por ejemplo, no podría soportar perder un 15% de mi inversión, entonces las acciones, que suelen tener una elevada volatilidad, no son ideales para mí. Por otro lado, si perder el 50% de mis ahorros no me afecta, siempre y cuando la potencial ganancia sea mayor, entonces podría invertir en acciones de crecimiento.

¿Qué rentabilidad deseo obtener?

De la mano del riesgo aparece la rentabilidad deseada. Si estoy dispuesto a perder mucho dinero, tengo que tener la posibilidad de ganar más, de lo contrario, la inversión carecería de sentido.

La rentabilidad deseada se vincula, principalmente, con el objetivo de inversión. Si mi objetivo es no perder poder adquisitivo, entonces cualquier instrumento que iguale la inflación con bajo riesgo será adecuado. En cambio, si quiero duplicar o triplicar mi inversión, tendré que asumir un mayor riesgo y optar por acciones o derivados financieros como los futuros y opciones.

¿Cuánto tiempo voy a mantener mi inversión?

El tiempo que permanezca invertido dependerá del objetivo que tenga en mente. No es lo mismo planear una inversión para que el dinero recaudado pague las vacaciones del próximo verano que directamente armar una estrategia de jubilación para dentro de 40 años.

El horizonte de inversión ayuda a determinar qué clase de activos escoger y cuándo comprar y vender para obtener el máximo retorno posible con el menor riesgo aceptado.

Diferentes perfiles de inversor

Aunque existen diversos perfiles de inversor, se suelen clasificar en tres:

Perfil conservador: en esta categoría suelen entrar desde los inversores que no quieren perder absolutamente nada de dinero hasta quienes se conforman con un 2% o 3% real anual. Normalmente, una cartera de inversión pensada para esta clase de individuos suele estar compuesta en su mayoría por instrumentos de renta fija y, en algunos casos, con un muy bajo porcentaje de acciones de alta calidad, como The Coca-Cola Company, Walmart, Procter and Gamble y demás.

Perfil moderado: por otro lado, existe el perfil moderado, el cual está dispuesto a asumir algo más de riesgo, a cambio de una rentabilidad superior. En este caso, el portafolio suele estar conformado por una mayor porción de renta variable, por lo que tendría una mayor volatilidad y probabilidad de perder algo más de dinero.

Perfil agresivo: por último, se encuentra el perfila agresivo, que engloba a quienes buscan la mayor rentabilidad posible y pueden asumir un alto riesgo. Con este perfil, la cartera debería estar compuesta, en su mayoría, por activos de renta variable e incluso se pueden ejecutar estrategias con derivados financieros para potenciar los retornos.

Haciéndote estas preguntas y conociendo los diferentes perfiles de inversión existentes, podrás armar un portafolio de activos que se adapte a tus características y necesidades de forma inteligente.