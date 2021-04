Los 4 consejos clave para crear un buen hábito de ahorro

Son pocas las personas que tienen la costumbre de guardar dinero todos los meses para crear un capital que les ayude en el futuro. Ya sea por llevar una vida repleta de gastos o bien por desconocimiento, lo cierto es que la cultura del ahorro no está instaurada en la sociedad. Para cambiar este comportamiento hemos individualizado cuatro consejos para crear un hábito de ahorro.

1. Diferenciar gastos necesarios de innecesarios

Es extremadamente importante saber diferenciar los gastos necesarios de los innecesarios. Mientras que los primeros sirven para mantener una calidad de vida decente, los segundos responden solo al deseo impulsivo de corto plazo.

Esto no significa que una persona no pueda, de vez en cuando, comprarse un objeto o consumir un servicio que no sea funcional simplemente por felicidad, sino que hace referencia al hecho de desembolsar dinero continuamente en cosas que van más allá de la satisfacción personal o la supervivencia.

Incluso Warren Buffett, uno de los hombres más rico del planeta, recomienda llevar una vida austera con la menor cantidad de gastos posible. Y él sigue sus propios consejos, ya que continúa viviendo en su casa de Omaha (Estados Unidos) adquirida en 1958 por solo USD 31.500.

Te puede interesar: Guía de los seguros que debe contratar una familia

2. Elaborar un presupuesto

Realizar una proyección de gastos, contemplando una posible inflación, y elaborar un presupuesto en base a los resultados es una de las mejores formas de hacer del ahorro un hábito. Por fortuna, gracias al avance de la tecnología, esta tarea se puede realizar de forma sencilla mediante una simple hoja de cálculo.

La clave está en anotar todos los gastos fijos, los posibles gastos variables y, a dicha cifra, sumarle la inflación. Posteriormente, hay que crear un presupuesto y, lo más importante, seguirlo de forma disciplinada.

3. Crear una cuenta exclusiva para ahorros

Una de las mejores formas de ahorrar y evitar caer en la tentación de usar el excedente de dinero consiste en crear una cuenta bancaria exclusiva para este monto de dinero. De esta forma, al iniciar el mes, se depositan los ahorros que sobran del presupuesto creado anteriormente y no se vuelve a tocar hasta la próxima fecha.

Claramente, el dinero ahorrado tiene que estar en una moneda dura que no pierda valor con el paso del tiempo, ya sea el dólar, el euro, el franco suizo y demás.

4. Pensar en el largo plazo

Este punto es fundamental ya que la mayoría de las personas no ahorra con la excusa de “solo se vive una vez”. Sin embargo, las probabilidades de seguir en este mundo durante varias décadas más son altas y contar con dinero para sobrevivir es indispensable.

Si además de ahorrar, se destina una parte de dinero a invertir, y en especial en activos de renta variable como las acciones, el éxito financiero puede estar cada vez más cerca. Lo importante es recordar que ahorrar e invertir es una forma de sacrificar placer presente para potenciar placer futuro.