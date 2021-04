Las Crónicas del Lunes: el puente de Guzmán, inflación alta y el día negro del bitcoin

Empiezan los controles por la inflación

Lejos de amedrentarse por las críticas, el gobierno comenzará a aplicar desde hoy su esquema de controles mixtos y variados contra las empresas privadas, especialmente las dedicadas a la producción de alimentos, bebidas y bienes de consumo masivo, con el intento de reducir la presión inflacionaria. Habrá de todo tipo. Se incluyen fiscalizaciones por el uso de la capacidad instalada de las empresas, verificación de envasados, controles de inspectores de la AFIP puestos a controlar que esté disponible en las góndolas de supermercados el listado completo de Precios Máximos y Precios Cuidados y la aceleración de sanciones en proceso de administración. Todo será aplicado desde la Secretaría de Comercio Interior que maneja Paula Español, quién se convirtió en la principal referente de la batalla. Mientras tanto, los privados esperan agazapados la oportunidad para avanzar en réplicas judiciales.

El "Puente" de Guzmán

El ministro de Economía Martín Guzmán tuvo finalmente el viernes pasado su reunión en Francia con su par Bruno Le Maire y el secretario General del Club de París Emmanuel Moulin. Y así, por primera vez de manera directa desde que ocupa su cargo, Martín Guzmán inició las negociaciones formales para reestructurar la deuda que el país mantiene con el grupo de países que integran ese bloque; y que tienen a los franceses como responsables y titulares por cuestiones de tradición. Desde el comienzo del encuentro supo Guzmán que la máxima del club que reza que para tener un acuerdo, que antes Argentina debe cerrar su Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es inalterable. Y que, en consecuencia, antes de discutir prórrogas de los pagos al 2022 o 20223 y una reducción drástica de los intereses del 9 al 3%, el gobierno de Alberto Fernández debe cerrar un acuerdo con el organismo que maneja Kristalina Georgieva. El problema es que no dan los tiempos. Guzmán y sus interlocutores franceses saben que las discusiones con el FMI demandarán al menos un plazo que excederá los vencimientos con el Club. Argentina debería pagarle U$S 2.400 millones a este organismo en mayo, y tendrá un plazo de 60 días más hasta llegar al default. Todos saben que las discusiones con el FMI exceden esos tiempos y que debería esperarse hasta después de octubre para tener algún avance serio, con lo cual hay un desfasaje temporal entre los vencimientos con el Club y el potencial Facilidades Extendidas. Guzmán pidió entonces un plazo extra antes de caer en default, prometiendo además a Le Maire y Moulin una negociación "de buena fe" con el FMI. Los dos funcionarios franceses no le dieron una respuesta directa y concreta, pero le prometieron discutir el tema de manera rápida. Ahora, todo es cuestión de tiempo.

Las opciones de Guzmán

En el caso que el Club de París le niegue la posibilidad del "Puente de Tiempo" hasta terminar de negociar con el FMI, el ministro de Economía tiene tres opciones. La primera es pagar los U$S 2.400 millones con reservas del Banco Central, dinero que tendría disponible. La entidad que maneja Miguel Pesce asegura que pudo desde octubre del año pasado recomponer en casi U$S 6.000 millones las reservas; y si se debiera disponer del dinero para liquidar el pasivo con el Club de París, no habría problemas de sostenibilidad de la política cambiario. Guzmán y Pesce cuentan además con los Derechos Especiales de Giro (DEGs) por un total de U$S 4.350 millones, que el FMI girará hacia agosto y que serán depositados directamente en las cuentas del BCRA. El ministro podría además entrar en default temporal con el Club, y esperar a que llegue ese dinero del Fondo; con lo que estaría temporalmente en default, pero no por más de un mes. Finalmente podría entrar directamente en default al no pagar el dinero correspondiente en ninguno de los vencimientos, y cuidar el dinero de las reservas incluyendo los DEGs. El impago se mantendría hasta que terminen las negociaciones con el FMI. Si el Facilidades Extendidas se cierra, se retoman las negociaciones con el Club de París. Si no, Argentina entrará en default con los dos organismos financieros internacionales. La decisión final será del presidente Alberto Fernández. Pero lo cierto es que la intención del ministro es que el último escenario nunca ocurra.

Inflación alta, también en abril

Para Ecolatina, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continuará en nivel alto este mes; pese a que se espera una desaceleración para la segunda semana del mes. Según la consultora que en algún momento manejó Roberto Lavagna, la variable no perforará hacia abajo este mes el 4%. Para Ecolatina, "esta dinámica incluye la aceleración que tuvieron los precios hacia el cierre del mes pasado, reflejada en el IPC INDEC del mes de marzo, de modo que esperamos que la suba de precios se desacelere en la segunda mitad de este mes". La consultora privada indicó que durante abril los aumentos más significativos serán los vinculados con la indumentaria, a los que se sumarán los incrementos en las prepagas, en los combustibles, en las expensas, en cigarrillos y el ajuste en la tarifa de subtes y taxis (en la Ciudad de Buenos Aires). Por su parte, los alimentos y bebidas crecerán por debajo del nivel general en abril, estimó y calculó que seguirán «en niveles elevados, en torno a 3,5 por ciento». De esta forma, esta división acumulará "más de 17% en los primeros cuatro meses del año".

El mal domingo del Bitcoin

Como toda criptomoneda diseñada para cotizar todos los días las 24 horas, el Bitcoin también lo hizo ayer. Y tuvo una de sus peores jornadas desde su creación. La información indica que después de días de una enorme escalada en su precio debido,entre otras cosas al debut en la Bolsa de Nueva York de Coinbase, una plataforma para compra y venta de estos activos, luego perdió u$s 8.000 hasta cotizar por debajo de u$s55.000, luego de haber superado un récord diario de u$s61.300. Durante esta domingo llegó a cotizar 20% menos que la jornada anterior y si bien se recuperó al final del día, estuvo lejos de continuar quebrando récord. Entre las causas de la caída, los operadores interpretan que influyó negativamente la explicación de Jerome Powell, titular de la Reserva Federal (Banco Central) de EEUU, había dicho que el Bitcoin “es un poco como el oro”, en el sentido de que es más un activo especulativo que uno que sirva como medio de pago como el dinero. El mercado teme ahora que las criptomonedas sufran algún tipo de regulación, algo que se espera quizá ocurra desde la misma creación de estos instrumentos. Mientras tanto, como siempre, el mercado dará hoy revancha. De hecho, la apertura fue en alza.