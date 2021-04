Alarmante: la alta inflación en Argentina respecto de otros países

Según cálculos que se desprenden de los informes emitidos por el Indec, la Argentina registró en marzo una inflación superior a la que se proyecta para todo el año en el 75% de los países del mundo.

Además, tal como informa Infobae, "la Argentina también ostenta el negativo registro de tener la segunda inflación más alta de América latina y una de las más altas del mundo, detrás del 5500% proyectado para Venezuela, 197% para Sudán, 99% para Zimbabue y 52,1% para Surinam por el FMI".

Otros dos países estarían por encima de la Argentina: Líbano y Siria, que en 2020 registraron subas del 155 y el 140 por ciento, respectivamente. Y, aunque el Gobierno proyectó un incremento del 29% para este año, los analistas privados creen que llegará al 46 por ciento".

Así las cosas, el único país que supera a Argentina respecto de los números de inflación es Venezuela, según el Observatorio de Finanzas de ese país.

Brasil registró una tasa del 1,04% el mes pasado y del 6,2% en los últimos 12 meses.; en México fue del 0,8% en marzo y del 4,6% en el último año; en Uruguay, ascendió a 0,6% en marzo y al 3,1% en 12 meses; en Perú, fue del 0,7% en marzo y del 2,6% en 12 meses; en Paraguay hubo una leve deflación del -0,1% y una suba del 2,04% en 12 meses.

Si bien esta escalada en los precios a causa de la inflación ya no es una novedad en Argentina, según Guido Lorenzo, director del estudio LCG, “no es una novedad que somos uno de los países con inflación más elevada del globo; lo que me preocupa es la tendencia, la falta de respuestas adecuadas, la desesperación de las medidas que se toman con ideas viejas y la posible escasez que la política está conduciendo. Los controles solo llevan a eso y no nos podemos dar el lujo de seguir atrasándonos en el concierto mundial”, afirmó a Infobae.