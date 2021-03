El Bitcoin cayó 10% en pocas horas y hablan de "burbuja financiera"

El bitcoin alcanzó una pérdida de 10% en las últimas 24 horas, al tiempo que las advertencias respecto de una burbuja financiera detrás de su valor se multiplicaron en boca de analistas.



De acuerdo a la cotización que publica Coinmarketcrap, el BTC se situaba esta mañana por debajo de los US$ 51.000 con un caída de 10% diaria y un derrumbe del 12,5% en la última semana.



El fundador de la empresa de compraventa de criptomonedas BTCC, Bobby Lee, le dijo a la cadena estadounidense CNBC que el bitcoin podría alcanzar los US$ 300.000 antes de que estalle la "burbuja". "La gente debe ser consciente de que podría caer entre un 80% y un 90% de su valor desde su máximo valor ", alertó Lee.





Por su parte, Justin d'Anethan, jefe de ventas en Bolsa de la empresa de minería de criptomonedas Diginex, estimó que que la reciente venta masiva de acciones en los mercados de valores estadounidense y europeo probablemente también se extendió a las criptomonedas.



"Con las preocupaciones sobre la recuperación económica, las dudas sobre los datos de empleo recientes y las tasas de infección aumentando, los inversores parecen haber transferido algunas de sus tenencias de acciones a efectivo. Los inversores en cripto probablemente hicieron lo mismo", indicó d'Anethan al sitio web de finanzas Insider.



A comienzos de esta semana, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, aseguró que “los criptoactivos son muy volátiles y, por tanto, no son realmente útiles como depósito de valor. No están respaldados por nada. Son más bien un activo para la especulación”, subrayó Powell.





El bitcoin alcanzó el 13 de marzo último su máximo histórico al cotizar en US$ 61.683; pero desde ese momento hasta hoy perdió US$ 10.000, es decir, 17%.



De todos modos, el valor actual del bitcoin representa un crecimiento de 355% frente a los US$ 11.200 de fines de 2019 y de 82% desde el inicio de 2021, cuando cotizaba a US$ 28.000.