Auto del 2021: Se anunció la lista de los 10 modelos que compiten por el premio

Los organizadores del “World Car of the Year 2021” ya dieron a conocer la lista completa de los 10 modelos finalistas que compiten por el premio. Cabe destacar que esta celebración de premios es uno de los eventos más esperados por la industria automotriz a nivel mundial.

Actualmente, el ganador del último premio de “World Car of the Year 2020” está en manos de KIA Telluride y el tercer mejor auto urbano fue el Volkswagen T-Cross. Pero, en esta oportunidad los fabricantes BMW y Kia van a competir con dos modelos exclusivos y son seguidos por las marcas Audi, Honda, Mazda, Mercedes y Volkswagen.

Luego de darse a conocer la lista completa de los finalistas, la carrera por convertirse en el ganador de “World Car of the Year 2021” ya comenzó. Así también, cabe destacar que esta vez se presentaron coches que buscan imponerse en nuevas categorías al mejor auto urbano, al mejor vehículo de lujo y también deportivo.

Los coches que entran en competencia serán:

Toyota Yaris

KIA K5/Optima

Mercedes GLA

BMW Serie 4

BMW Serie 2 Gran Coupé

KIA Sorento

Audi A3

Honda e

Volkswagen ID. 4

Mazda MX-30

De esta selección de “top-ten” se destaca el nuevo Toyota Yaris. El mismo, hace tan solo unos pocos días resultó seleccionado como el “Auto del Año 2021” en Europa.

Autos seleccionados por categoría

Además de esta exclusiva selección del mejor auto del mundo en 2021, la organización de dicho evento también entregó datos sobre quienes serán los que compiten en las categorías de mejores autos en los segmentos: urbano, de lujo y deportivo.

En la lista de urbanos solo estarán los fabricantes asiáticos integrada por los modelos:

Honda Jazz/Fit

Honda e

Hyundai i10/Grand i10

Hyundai i20

Toyota Yaris

Para la competencia de autos de lujo están:

Aston Martin DBX

BMW X6

Land Rover Defender

Mercedes Clase S

Polestar 2

Finalmente en la categoría de mejor auto deportivo se enfrentan las marcas:

Audi RS Q8

BMW M2 CS

BMW X5 M/X6 M

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

¡Imperdible evento! Los mejores autos urbanos, vehículos de lujo y deportivos: no te pierdas la 18ª edición de los “World Car of the Year 2021” que comenzarán el 19 de agosto en la Feria de New York.