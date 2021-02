El consumo y el aburrimiento se han entrelazado como nunca antes y ello impactó en la economía

El fenómeno que desato el GameStop hace algunas semanas ha puesto a varias personas especialistas o interesadas en la economía a investigar y generar algunos interrogantes en torno a las conductas de consumo que desató la pandemia.

Al respecto, Sydney Ember, reportera en economía, escribió un artículo para el New York Time en el que sostiene que "el impacto que tiene el aburrimiento en la economía no se está investigando lo suficiente, y que eso quizá se deba a que no ha habido ninguna situación como esta en la era moderna, pero muchas personas concuerdan en que es un factor importante".

Para analizar la relación que ha tenido el aburrimiento en el desarrollo de la economía desde el inicio de la pandemia, Sydney acudió a un aserie de estudios y realizó algunas entrevistas para lograr echar luz algunos de los interrogantes que despierta el tema.

"El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) es un indicador económico que evalúa, en parte, el optimismo que se tiene sobre el futuro. Un indicador asociado podría predecir la volatilidad del mercado o las tendencias de reparaciones domésticas: un Índice de Aburrimiento", explica Sydeny,

Poniendo de ejemplo el reciente giro que tuvo en sus acciones el negocio GameStop, un minorista de videojuegos, en el cual varios inversionistas aficionados volcaron su dinero, explica que la motivación para la compra de acciones en masa puede haber estado relacionada con la información alentadora que brindó el foro Wall Street Bets en Reddit, pero que también aportó una gran parte el aburrimiento.

"Parte de su motivación fue la idea de que podían enfrentarse a los fondos de cobertura, que habían apostado a que GameStop quebrara. Otra parte fue el aburrimiento", dice Sydeny.

En detalle, explica que "Jennifer Schulp, directora de estudios de regulación financiera en el Instituto Cato, testificó que en la lista de los muchos factores que pudieron haber atraído a los inversionistas aficionados a los mercados de valores, 'habría estado, incluso, tener que pasar más tiempo en casa durante la pandemia'”.

Así, la relación entre aburrimiento, economía y pandemia podría analizarse desde el punto de vista de que "en el caso del aburrimiento, 'es una forma en que el cuerpo y la mente nos advierten que algo está mal'. Sin embargo, la pandemia restringió lo que podemos hacer para que las cosas se sientan bien".

Entre los especialistas a los que consultó la reportera, destaca Westgate, profesora adjunta de psicología en la Universidad de Florida que estudia el aburrimiento, quien le sostuvo que aburrirse puede implicar diferentes tipos de comportamientos, como la búsqueda de lo novedoso y una mayor respuesta ante la gratificación. “Si vemos las ventajas y desventajas de una decisión, hace que las ventajas destaquen más”, señaló.

También puede aumentar la toma de riesgos y la impulsividad, y hacer que la gente quiera buscar no solo otra cosa que hacer, sino algo significativo.

"Este remolino de reacciones al aburrimiento puede ayudar a explicar el fenómeno de GameStop, dijo Westgate. Invertir en las acciones no era solo un acto que resultaba atractivo, impulsado por la propensión a asumir riesgos y la emoción de la recompensa, sino también algo que tenía sentido: para muchos inversionistas, era una forma de protesta".

Leer el artículo completo aquí.