El duro diagnóstico de un exitoso emprendedor argentino sobre el país

La reciente aprobación de cambios en el impuesto a los Bienes Personales no sólo generó discusión en la Cámara de Diputados. También en una parte de la sociedad que se ve afectada o apoya las modificaciones. Un ejemplo es la repercusión que tuvo en Twitter la posición de Pierpaolo Barbieri, creador de Uala.

El exitoso emprendedor argentino posteo en su cuenta su opinión sobre el proyecto: “Este (nuevo) cambio en Bienes Personales profundiza el incentivo para que emprendedores y empresarios se radiquen fuera del país. Comparativamente Uruguay, Chile y Brasil son más atractivos hoy que ayer. Esto daña la inversión y al empleo formal. (Yo tributo en Argentina)”.

Inmediatamente, comenzó a recibir una serie de cuestionamientos, desde economistas afines al Gobierno Nacional, como de gente común. El planteo que se le hacía era el de querer favorecer a los sectores de altos ingresos en detrimento de los de menores recursos. La mayoría de las críticas se formulaban desde un posición ideológica cerrada y no con argumentos técnicos. También, en muchos casos, desde personas que no generan empleo o invierten, sino de quienes trabajan en relación de dependencia.

Barbieri es fundador de esta startup que es el décimo unicornio argentino, que está valuado en US$2.500 millones. Sin embargo, el joven empresario se tomó el tiempo de responder la mayoría de los planteos, tratando de mostrar las dificultades que tienen hoy los hombres de negocios para operar en el país.

“Vos entendés lo que es un sistema tributario progresivo versus otro regresivo. La modificación…va en el sentido de lo primero. Y no sube la presión fiscal neta. ¿Tu planteo es que no se le pueden cobrar impuestos a los 16.000 argentinos más ricos porque no van a invertir?”, fue uno de los reproches que le formularon.

Barbieri le respondió: “Estoy a favor de la progresividad. Pero BB.PP nos hace muy poco competitivo. Es un tributo mal diseñado. De hecho, la mayoría de los europeos lo saca. Empuja a que la gente no declare. Y se mude tributariamente a otro lado. Lo opuesto a lo que queremos”.

Las críticas se multiplicaron bajo esa idea de beneficiar a “ricos” en contra de los “pobres”. Algunas con argumentos, otras desde una visión sesgada. Las respuestas del emprendedor apuntaron al efecto que este tributo genera. Lo interesante es que se trata de la opinión de un empresario que vive e invierte en el país, genera empleo y paga impuestos en la Argentina. Es, sin duda, alguien que conoce el tema y las dificultades que presenta la economía y reglamentaciones locales.

También son importantes los cuestionamientos porque resumen la posición de la mayoría de los funcionarios del Gobierno nacional y la visión que se tiene con quienes generan riquezas. Está claro que las políticas que impulsan están provocando que muchos empresarios decidan radicarse en otro país. El caso de lo que sucede con los argentinos de alto poder adquisitivo que se mudan a Uruguay es el ejemplo más cercano.

Creer fanáticamente que las medidas que se toman son acertadas y que la salida del país de quienes dan trabajo, no es un tema para tener en cuenta, no es alentador para el futuro del país. El relato oficialista puede servir para endulzar a sus seguidores, pero lo que importa es la realidad y lo que muestra es que los capitales se van, no vienen. La Argentina no crece desde hace años, mientras que otros países sí lo hacen.

Por eso, las respuestas que fue dando Barbieri a sus seguidores, merecen atención porque es alguien que genera riqueza y paga impuestos. No es un funcionario que está de paso y no se hace responsable de sus acciones.

En el diálogo que mantuvo con sus seguidores, el emprendedor expresó las siguientes ideas:

“Yo quiero que más gente venga a invertir acá y crear empleo formal. No quiero paraíso de ricos. Pero tampoco quiero que cada empresario con muchos empleados viva en Brasil. Por nos daña a todos. ¿no? Perdemos oportunidades de crecimiento y ecosistema”.

Por nos daña a todos. ¿no? Perdemos oportunidades de crecimiento y ecosistema”. “Le dedico la vida a la inclusión financiera. Argentina tiene alta tributación comparada con otros países de la región. Sin embargo, crecimiento más bajo. Hay que crecer más, con más inversión y más trabajo formal”.

comparada con otros países de la región. Sin embargo, crecimiento más bajo. Hay que crecer más, con más inversión y más trabajo formal”. “Nuestra presión tributaria es muy alta con respecto a nuestros vecinos. Sin embargo, nuestro crecimiento en las últimas tres décadas es mucho menor. Yo emprendo acá. Invierto acá. Tributo acá. Quiero que venga más gente a invertir, no que se vaya”.

“Yo no soy ‘gran empresario’ pero estoy acá. Vivo acá. Quiero tecnología argentina exportando al mundo. Me preocupa que con lo de ayer (n de R: por la sanción del proyecto) nos alejamos de eso en vez de acercarnos. Q uiero más gente que venga de Uruguay, no que se vaya”.

“Nadie dice que no se pague nada, claramente. El tema es el tamaño comparativo de BB.PP”.

Varios seguidores le preguntaron por qué no hacía como otros colegas y se radicaba en otro país más atractivo para los negocios. Barbieri respondió que seguiría viviendo en la Argentina.