El creador de Ethereum también se reunió con Martín Guzmán: de qué hablaron

El empresario ruso Vitalik Buterinm creador de Ethereum, se encuentra en Argentina desde hace algunos días y ha mantenido encuentros con diferentes personalidades. Este jueves llegó el turno del ministro de Economía, Martín Guzmán. El sábado lo había hecho con el expresidente Mauricio Macri.

El funcionario dio a conocer detalles del encuentro en sus redes sociales y señaló que la charla rondó en torno a las oportunidades que traen la tecnología blockchain y las redes de intercambio descentralizadas al aporte de “nuevas soluciones a los problemas de las sociedades modernas”.



“Enriquecedora reunión en el Ministerio de Economía con Vitalik Buterin, creador de Ethereum, quien con su talento y dedicación está contribuyendo a mover el estado de la tecnología global”, manifestó Guzmán al término de la reunión en un mensaje en su cuenta de Instagram.



Del encuentro participaron también el secretario de secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y Santiago Siri, fundador de Democracy Earth y uno de los promotores de la visita a la argentina del programador ruso de 27 años.



“El diálogo entre los gobiernos y el mundo de los emprendedores tecnológicos es importante y necesario. Las tecnologías descentralizadas nos presentan oportunidades de cooperar y de coordinar acciones que permitan nuevas soluciones a los problemas de las sociedades modernas”, afirmó Guzmán.



Y agregó: “Es nuestra responsabilidad desde los gobiernos generar una sinergia entre la innovación y las reglas de juego de modo que los desarrollos tecnológicos mejoren el bienestar social”.



La llegada a la Argentina de una de las principales figuras a nivel mundial del ecosistema cripto generó una verdadera revolución entre sus seguidores quien este martes colmaron la Usina del Arte en el barrio porteño de La Boca, donde dio una charla cuyas entradas se agotaron en menos de diez minutos desde que se pusieron a disposición.





"Estoy muy impresionado. No esperaba ni de cerca esto. El tamaño de la comunidad y el nivel de proyectos aquí es increíble, es mucho más de lo que esperaba y de lo que he visto en el mundo hasta ahora", aseguró Buterin durante la charla.



Al respecto, el creador de Ethereum sostuvo que “la tecnología de descentralización va a ayudar mucho más a los países pequeños que a los grandes” y que el desarrollo cripto “es una oportunidad para pequeños países y que no han sido ganadores pro lo últimos 50 años y que muchas de las consecuencias son impredecibles".



De hecho, aseguró que la “Argentina tiene una gran cantidad de talento cripto a pesar de no ser el centro de la economía" ya que en su estadía en el país –llegó a la Argentina el viernes último- vio que hay “muchas personas estén aceptando cripto como medio de pago y para guardar valor y gente trabajando en proyectos descentralizados y NFTs que entiende su valor fácilmente”.



Desde su llegada al país, Buterin estuvo reunido con el expresidente Mauricio Macri y con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, además de haber compartido encuentros con diversos emprendedores locales de la industria de las criptomonedas.



Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas, que permite a programadores de cualquier parte del mundo trabajar sobre ella y construir aplicaciones de todo tipo que corran sobre su base de contratos inteligentes, que Buterin lanzó en 2015 y que, desde entonces, se consolidó como la principal red dentro del mundo cripto.



Actualmente, el Ether -la criptomoneda que corresponde a la plataforma de Ethereum- es la segunda de mayor valor de mercado del mundo con casi US$ 490.000 millones, sólo superada por el valor de mercado de Bitcoin que alcanza los US$ 962.000 millones, según el portal Coinmarketcap.