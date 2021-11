AFIP renovó facilidades para regularizar deudas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que hasta el 31 de enero de 2022 no considerará la categoría del Sistema de Perfil de Riesgo (Siper) de las y los contribuyentes, al momento de tramitar planes para regularizar obligaciones de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.



Lo hizo a través de la resolución general 5109/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, que habilita a las y los contribuyentes que lo soliciten la posibilidad de regularizar sus obligaciones de Ganancias y Bienes Personales en hasta tres cuotas y con un pago a cuenta del 25%, sin verse condicionadas por su perfil de riesgo.



El beneficio alcanza a los contribuyentes incluidos en las categorías A, B, C o D y excluye a quienes estén categorizados como “riesgo muy alto”, categoría E.



El Siper es un sistema informático de calificación que realiza procesos de evaluación mensual sobre el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales de los ciudadanos. La herramienta se suma a una serie de beneficios para contribuyentes que fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial.



En ese sentido, hasta el 3 de enero próximo se mantendrán suspendidas las exclusiones de oficio de monotributistas. También se estableció que ningún monotributista será dado de baja del régimen por falta de pago en diciembre de 2021.



Además, los beneficios en las condiciones de los planes permanentes de pagos para quienes desarrollan actividades críticas continuarán vigentes hasta el 31 de enero de 2022.



Así se busca asistir a las empresas afectadas por la pandemia, y se mantiene suspendido el requisito que establece que las cuotas mensuales de los planes no pueden superar el 25% del promedio de ingresos mensuales de cada contribuyente.



Por su parte, la obligatoriedad del uso de la plataforma que permite a los contribuyentes realizar gestiones online sin necesidad de concurrir a una dependencia se extiende hasta el 31 de diciembre próximo.



De esta manera, los beneficios alcanzan a los más de 90 trámites disponibles para realizar a través del servicio de presentaciones digitales.



El servicio ofrece la posibilidad de iniciar un nuevo trámite, completar la información de uno anterior, visualizar en qué estado se encuentra, cancelarlo o guardar una copia de respaldo, entre otras opciones.