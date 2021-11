Avalanche, la nueva criptomoneda que ya vale más que Shiba Inu y Dogecóin

Fiel a su nombre, Avalanche arrasa en el mundo de los criptoactivos. Se estima que la capitalización de mercado de esta nueva criptomoneda ha llegado a los 31.127 millones de dólares. Se he vuelto así la décima mayor moneda digital del mundo, según información del sitio especializado CoinMarketCap.

A estas monedas virtuales que tienen crecimientos explosivos se las denomina altcoin. También se las llama monedas alternativas o criptomonedas alternativas a estas monedas digitales que no se encuentran entre las principales diez criptomonedas en cuanto a capitalización bursátil.

"Cada unidad tiene un valor de 139,37 dólares y ha experimentado un incremento del 43,58 % a lo largo de los últimos siete días. Gracias a este reciente incremento ha logrado superar a la criptodivisa Shiba Inu, que en la actualidad tiene una capitalización de mercado de 24.563 millones de dólares, y al dogecóin, cuyo valor de mercado equivale a 29.542 millones de dólares", aporta Rt.

Revela Cryptonewmedia que el crecimiento de Avalanche llega tras la noticia de que Ava Labs, empresa detrás de la plataforma de contrato inteligente, hará una asociación estratégica con la firma de contabilidad Big Four Deloitte, que brinda servicios de contabilidad para la mayoría de las compañías que conforman la lista Fortune 500.

"El acuerdo permite a Deloitte utilizar la cadena de bloques Avalanche en su nueva plataforma de recuperación ante catástrofes Close As You Go, que se creó para agilizar los procesos de compensación para las víctimas de desastres naturales. Avalanche utiliza un mecanismo de consenso de prueba de participación que recompensa a los titulares de dicha divisa que retienen sus tokens para ayudar a alimentar la red. La red confirma las transacciones en cuestión de segundos y es completamente compatible con el kit de desarrollo Ethereum, lo que permite a los desarrolladores transferir proyectos fácilmente", publica Rt, al respecto.

Y cierra: "El pasado mes de septiembre Avalanche anunció una ronda de financiación de 230 millones de dólares liderada por Polychain y Three Arrows Capital, a la que también contribuyeron R/Crypto Fund, Dragonfly, CMS Holdings, Collab+Currency y Lvna Capital".

CoinMarketCap, Cryptonewmedia, Rt, Youtube, Wikipedia.