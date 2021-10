Cinco formas efectivas para mantener Bitcoin seguro

Los errores humanos y el robo son los principales riesgos para los dueños y usuarios de bitcoins. Usar Bitcoin viene acompañado con varias ventajas, sin embargo, los usuarios de Bitcoin deben mantener seguros sus fondos. Perder las claves privadas de su billetera de criptomonedas podría llevarlo a perder su dinero. También, usted podría perder su dinero si envía dinero a la persona equivocada. Esto se debe a que una transacción Bitcoin es irreversible. Además, no hay una autoridad a la que pueda reclamar si usted pierde sus bitcoins, es por esto que debe tratar estas formas efectivas para asegurar sus bitcoins.

1- Reduce el riesgo de contraparte

La mayoría de las personas pierden bitcoins cuando los ciberdelincuentes hackean los intercambios de criptomonedas que usan para hacer trading con esta moneda virtual. En algunos casos, un intercambio de criptomonedas puede administrar mal el dinero de los clientes. Un intercambio de criptomonedas como ekronaapp-es.com es una plataforma útil para hacer trading con Bitcoin, porque le permite tener acceso a esta criptomoneda o venderla rápidamente, además, el sistema usa algoritmos para reunir, analizar e interpretar los datos del mercado y esto le permite tomar decisiones fundamentadas.

Sin embargo, estas plataformas tienen sus riesgos, por ejemplo, puede ser que la seguridad de sus bitcoins no sean la prioridad de los intercambios de criptomonedas, por tanto, no utilice un intercambio de criptomonedas como almacenamiento permanente o banco para sus claves privadas. Una vez que se decida usar un intercambio de criptomonedas para comprar o vender bitcoins, separe el monto que quiere emplear en varias transacciones, de esta forma puede reducir el riesgo, además use varios intercambios de Bitcoin para minimizar el riesgo de contrapartes.

2- Elija el almacenamiento frío

El almacenamiento en frío le permite mantener sus claves privadas fuera del internet ya que son almacenamientos de Bitcoin sin conexión. Usted puede tenerlo usando una billetera hardware o de papel. Nadie puede hackear las claves privadas en su almacenamiento frío si lo usa adecuadamente.

La fórmula más cómoda y sencilla es usar una billetera hardware perfeccionada, de esta forma puede gozar de la seguridad que acompaña a una billetera fría y una billetera web con un método de almacenamiento.

Establezca contraseñas seguras

Para mantener sus bitcoins seguros, cree contraseñas seguras para cualquier cuenta relacionada a su dinero. Lo ideal sería proponer una contraseña especial que la gente no pueda adivinar. Un error frecuente que las personas cometen es usar una sola contraseña para varias cuentas, esto significa que, si un pirata informático obtiene esa contraseña, pueden tener acceso a las cuentas. Para proteger sus criptomonedas:

Cree una contraseña de 16 caracteres.

Combine símbolos, mayúsculas, letras y números.

Evite reutilizar contraseñas o firmas digitales de copias de almacenamiento sin encriptar.

3- Verifique las direcciones minuciosamente

Antes de recibir o enviar bitcoins, verifique dos veces la dirección, si no lo hace puede costarle mucho la dirección Bitcoin, por tanto, tome su tiempo para asegurarse que está enviando los bitcoins a la dirección correcta.

Adicionalmente, revise las direcciones de las páginas web cuidadosamente porque los sitios fraudulentos pueden intentar robar sus bitcoins. Un sitio fraudulento puede parecer similar al sitio de la empresa que quiere usar solo difieren en uno o dos dígitos, También tenga cautela de las redes sociales y las cuentas de correo electrónicos que le solicitan bitcoins.

4- Use autenticación de 2 factores

Active la autenticación de dos factores una vez que registre su cuenta en un intercambio de criptomonedas. Esta función genera una contraseña adicional en el dispositivo, puede ser el teléfono, cuando inicia sesión en la cuenta de la billetera. Esto significa que un pirata informático no podrá tener acceso y enviar sus bitcoins sin su teléfono, aunque tenga su nombre de usuario y contraseña.

5- Conclusiones

Usted no puede revertir una transacción Bitcoin, por lo tanto, siempre trate a Bitcoin como dinero en efectivo digital. Fallar en la protección de sus claves privadas es como dejar una billetera llena de dinero tirada en un lugar público. Si bien Bitcoin le permite tener un gran control de su dinero, usted debe ser responsable. Es por esto que usted debería conocer distintas formas de proteger sus bitcoins.