El magnate que dice que el bitcoin será mejor para ahorrar que el dólar

Carl Icahn, uno de los empresarios e inversores más importantes de la actualidad, fue entrevistado por CNBC acerca de la evolución de la inflación en el mundo y las posibles alternativas de inversión que existen para preservar el capital.

El análisis inicial del multimillonario fue claramente desalentador, ya que advirtió acerca de una crisis que podría estar cada vez más cerca. “A largo plazo, sin duda vamos a chocar contra el muro. Realmente creo que habrá una crisis por la forma en que vamos, por la forma en que estamos imprimiendo dinero, por la forma en que estamos entrando en la inflación. Si miras a tu alrededor, ves la inflación por todas partes y no sé cómo puedes lidiar con eso a largo plazo”.

El principal motivo por el cual Icahn cree que el ciclo alcista llegará a su fin es la alta emisión monetaria de Estados Unidos y el resto de los países desarrollados. Esta actividad genera que las divisas cada vez valgan menos, por lo que hay que rotar hacia activos que cumplan el rol de refugio de valor.

Históricamente, el oro y la plata fueron los activos de estas características preferidos por los inversores, pero, poco a poco, el mercado está mirando a bitcoin y el resto de las criptomonedas como posibles alternativas.

Según Icahn, estos nuevos activos digitales no cuentan, a simple vista, con un valor intrínseco, pero debido a que los inversores los comercializan en escenarios de alta incertidumbre, podrían actuar como cobertura inflacionaria.

Carl Icahn considera que la emisión de Estados Unidos puede restarle valor al dólar.

“Tenemos un montón de tipos inteligentes trabajando en Icahn & Company, y simplemente no entendemos bitcoin. No digo que sea malo o bueno, sólo digo que no lo entendemos. No vamos a invertir en algo que no entendemos”, detalló el prestigioso empresario.

“El jurado no sabe si bitcoin tiene valor intrínseco o actúa como depósito de valor. Si la inflación se dispara, supongo que sí tiene valor. Hay tantas variables, que es algo muy difícil de invertir”, concluyó.