Especialistas confirman que el precio del dólar blue subirá tras las elecciones

El dólar blue parece haber alcanzado una relativa calma tras la inestabilidad política que se vivió en el Gobierno. Pero los especialistas mantienen sus pronósticos de una fuerte suba en su precio tras las elecciones legislativas de noviembre.

Durante el lunes hubo algo de inestabilidad que impulsó el precio del dólar blue a 186.5 pesos, cerca del máximo para el 2021. Pero pasadas algunas horas retrocedió y volvió a los 185 pesos que mantiene desde hace dos semanas. Pasado el mediodía, volvió a subir a 186.5 pesos.

La prueba de fuego para el Gobierno se dará en noviembre. Se espera que la demanda que genere la reapertura del turismo recaliente el precio del blue, y que el resultado electoral haga lo propio. Estas situaciones alimentan la sospecha de una disparada del valor del dólar paralelo, que podría llega a los 200 pesos según especialistas.

"Proyectamos que el dólar blue llegue a los u$s200 para después de las elecciones", expresó Natalia Motyl de la Fundación Libertad y Progreso. En declaraciones a Ámbito, la economista aseguró que existe una "crisis de confianza" que sólo se solucionará con "reformas estructurales". En ese sentido, explicó que las personas "huyen del peso" y por eso buscan dólares.

Desde C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia hizo hincapié en el rol que las reservas del Banco Central tienen en el precio de la moneda norteamericana. "Está poniendo reservas para contener tipo de cambios alternativos", señaló el especialista. La baja en las reservas del Central ya genera alarma en el Gobierno, pero Tiscornia no cree que vaya a frenar. "Si me decís un blue a 200 pesos no lo descartaría", remarcó.

Para el economista, luego de las elecciones se verá finalmente si el Gobierno toma una postura que lleve el dólar a la calma. "Si no hay señales calmas y el gobierno opta por cosas como las de controles de precios me parece que la presión sobre el dólar blue va a ser muy intensa", expresó. Llegado a ese punto, la suba sólo se podrá contrarrestar con más reservas.