Histórico: Mercado Libre vale más de U$S100.000 millones

La acción de Mercado Libre superó los 2.000 dólares esta mañana y el valor de mercado de la compañía de Marcos Galperín superó los 100.000 millones de dólares.

El valor equivale a 20 veces todos los bancos que operan en la Argentina. El avance de Mercado Libre contrasta con lo ocurrido con YPF, que hoy vale menos de 1.500 millones de dólares. YPF es aún la empresa más grande de la Argentina, ya que Mercado Libre genera sus principales ingresos en Brasil y México.

Las acciones de Mercado Libre vienen subiendo desde el 23 de marzo de año pasado y la plataforma se vio muy favorecida por el estallido de la pandemia del coronavirus y la explosión del comercio electrónico y las finanzas digitales, sus dos principales negocios.

Según el Ranking Billionaires que elabora Forbes, Galperín cuenta con una fortuna de US$8.100 millones y se posiciona en el puesto 289 entre los hombres más ricos del planeta, un ranking que lideran el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos (US$ 189.000 millones), y el creador de Tesla y Space X, Elon Musk (US$ 183.600 millones).

Mercado Libre facturó el año pasado más de US$ 20.000 millones por ventas online en la región, lo que representa una suba del 46% con respecto a 2019. Gran parte del volumen proviene de 3 de los 18 países donde opera: Brasil (US$ 10.970 millones), Argentina (US$ 4.410 millones) y México (US$ 4.060 millones).

Los títulos de Mercado Libre comenzaron a subir desde el 23 de marzo y consiguió convertirse en la empresa argentina más valiosa en la región.

Así las cosas, la estrella de Mercado Libre en Wall Street brilla cada vez más fuerte. El 19 de mayo, superó una cotización de 800 dólares por acción y ya estaba valuada en US$ 40.000 millones. El 6 de julio pasado, la acción cruzaba los 1.000 dólares y la valuación de US$ 50.000 millones. Mercado Libre es por lejos la empresa argentina más valiosa de la historia, superando los 100.000 millones de dólares. La que había llegado más lejos fue YPF (Repsol): la petrolera llegó a su máximo de US$ 27.307 millones en septiembre de 2005.