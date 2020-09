El sector del Seguro advierte "una caída en el crecimiento"

El mercado asegurador tuvo un crecimiento 12 puntos menor durante abril-julio de este año, frente al mismo período del año pasado, por efecto del coronavirus, según datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).



Mirta Adriana Guida, presidenta de la entidad, precisó -en un encuentro con periodistas del que participó la agencia Télam- que "si comparamos abril-julio de 2018 con igual período de 2019 se advierte un crecimiento del 34%".



Mientras, si el cotejo se realiza entre abril-julio de 2019 con igual lapso de 2020 "sólo lo hizo en 22,5%%, es decir, hubo una caída en el crecimiento".



La funcionaria, la primera mujer en liderar el organismo de control del sector asegurador, explicó que "la producción crece, pero menos aceleradamente, lo cual tiene que ver con que la gente dio de bajas coberturas".



"Muchos ven los seguros como un gasto y no lo es, ya que se trata de una cobertura, por eso hay que trabajar en crear conciencia aseguradora", señaló Guida.



La funcionaria también admitió que se produjeron caídas de coberturas a raíz de moras en los pagos de los asegurados.



En cuanto a la siniestralidad en tiempos de pandemia, Guida reconoció que los resultados fueron muy distintos de acuerdo al sector.



En el ramo automotor, al comienzo de la pandemia se produjo "una ilusión óptica", ya que el nivel de siniestros fue bajo, debido a la baja circulación vehicular producto del aislamiento, pero "ahora los accidentes de tránsito están retomando relevancia".



En cuanto a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) precisó que la situación es distinta y que la siniestralidad es alta.



"Están muy complicadas, a pesar de que no todos los asegurados están trabajando pero hay un tema importante con los que están exceptuados", señaló en cuanto a los casos de coronavirus que deben atender entre los trabajadores formales.



Respecto de las acciones de la SSN en el marco de la reestructuración de la deuda, donde las compañías de seguro son fuertes tenedoras de bonos en pesos, Guida destacó que "sacamos resoluciones acordes para morigerar el impacto del canje (entre las empresas), lo cual era necesario".



Se refirió luego a las denuncias recibidas por parte de asegurados, que en estos últimos meses estuvieron principalmente vinculadas a "la falta de atención de las compañías y a demoras en el pago de siniestros".



Los usuarios también denunciaron la suspensión e incumplimientos de acuerdos de pagos, a la vez que demandaron bajas en las cuotas del seguro automotor y el otorgamiento de mayores plazos de pago de las primas.



Guida defendió luego la resolución que habilita a las aseguradoras a acreditar capitales mínimos a valores históricos, a la que definió como de "gran ayuda" y suficiente por el momento.



"Si una compañía presenta déficit de capital aún con todas estas posibilidades, actuaremos de acuerdo a la ley y deberá presentar su Plan de Regularización", indicó.



Guida descartó, por el momento, cambios en materia de inversiones, y aclaró que "si surge algún instrumento de inversión que no está contemplado en la normativa lo tendremos que incluir para que sea computable".



Ratificó luego el monitoreo de la actividad: "no bajamos la guardia con el control y a través de nuestra plataforma estamos haciendo inspecciones extra situ".



Guida anticipó además que el organismo está trabajando en los nuevos productos y en la nueva forma de comercialización.



Ana Durañona y Vedia, gerenta de Coordinación General de la SSN, dijo a su vez que ya se revisaron "los nuevos seguros de automotores a través de aplicaciones tecnológicas, y también los nuevos productos en vida y patrimoniales".



La funcionaria comentó por último que el sector asegurador "trabaja en la conformación de una mesa sobre nuevas tecnologías, con proyectos vinculados a bases de fraude y accesos a registros, una temática que nos interesa mucho".