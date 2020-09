Tras llegar a su máximo histórico, así cerró la cotización del dólar blue

Luego de las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno nacional y el Banco Central (BCRA), el dólar blue protagonizó una suba inédita en su cotización, alcanzando el máximo valor histórico de $145. Al pasar toda la jornada en ese precio, la cotización paralela de la moneda norteamericana cerró marcando un nuevo record.

La cotización del dólar para la venta al público cerró hoy en $79,55 en promedio, con una suba de 20 centavos con respecto de la víspera. Así, el dólar "solidario" con el recargo de 30% -contemplado en el Impuesto PAIS- marcó un promedio de $103,41 por unidad.

Con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias que se comenzó a aplicar desde hoy, que suma un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $139,60.

No obstante, durante la primera jornada no se registraron operaciones por homebanking debido a que las entidades financieras no tenían aún adaptados sus sistemas a la nueva normativa

En el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcó un alza de 2,5% al cerrar en $131,44. Por su parte, el denominado dólar MEP (dólar Bolsa) anotó una suba de 3,5% y su valor se ubicó en los $126,35 por unidad.

Los anuncios

Ayer a última hora, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anunció que la AFIP impondrá un anticipo del 35% de impuesto a la Ganancias o a Bienes Personales para la compra del dólar ahorro y que los gastos con tarjeta en moneda extranjera se harán a cuenta del cupo de hasta U$S200 mensuales.



Los cambios forman parte de una batería de medidas tomadas en consonancia con el Ministerio de Economía y la Comisión nacional de Valores (CNV) e incluirán, también, límites en la compra de dólares por parte de las empresas para cancelar deudas, mayores exigencias para la apertura de cajas de ahorro en moneda extranjera y facilidades para vender dólares por pesos a través de operaciones en el mercado de bonos y acciones.



Matías Rajnerman, economista Jefe de Ecolatina, dijo a través de su cuenta de Twitter que se llegó a esta decisión "por las presiones sobre el dólar oficial ya que, pese al cepo y el superávit comercial, la demanda de dólares superó constantemente a la oferta, llevando al Banco Central a vender U$S2.700 millones de reservas entre julio y septiembre para evitar una devaluación".



"Como el stock de reservas netas está en mínimos de los últimos años, esta situación era insostenible y si el apetito dolarizador no bajaba, algo había que hacer. El apetito no bajó y eligieron endurecer las restricciones", señaló.



Rajnerman explicó que, a nivel macroeconómico, es probable que se relajen las tensiones en el mercado de cambios oficial en el corto plazo y que el Banco Central pueda recomponer reservas.



"Por las malas, gran parte de la demanda se corrió a los mercados paralelos. Las presiones devaluatorias cederán", indicó.



No obstante, el economista Jefe de Ecolatina advirtió que subirá la brecha con las cotizaciones de divisas paralelas, por lo tanto, se agudizará la percepción de que el dólar oficial está barato, alimentando maniobras elusivas en el mercado de cambios oficial.



En cuanto a la operatoria, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, destacó que la divisa norteamericana operó con tendencia vendedora, en una rueda en la que el BCRA finalizó con compras por su intervención.



El especialista estimó que la entidad monetaria habría terminado la jornada con un saldo positivo de 15 millones de dólares.



El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S197 millones y se registraron U$S15 millones en el sector de futuros del MAE.