Llegan al país U$S10 millones de la mano de dos startups de autos usados

Checkars, conocido como primer e-commerce de autos usados con garantía de Argentina, anunció su fusión con Kavak, firma líder del mercado de autos usados en México. De esta manera, el 100% de los inversores, los fundadores, el equipo local de 50 profesionales, la plataforma, el catálogo completo de autos y la tecnología de Checkars se integran a Kavak Holdings para conformar la empresa regional más grande de Latinoamérica en e-commerce de autos usados bajo la marca Kavak.

“Entendimos claramente que en vez de defender el negocio propio, lo conveniente era unir talento para conformar junto a Kavak una operación regional capaz de transformar la experiencia de compra de autos usados en todo Latinoamérica. Por otra parte consideramos que el uso de la tecnología para instalar un modelo de compra-venta de autos usados más transparente, ágil y seguro para el usuario será potenciado por esta fusión y beneficiará a millones de latinoamericanos”, sostuvo Jaime Macaya, cofundador de Checkars.

"Esto sin duda nos consolida como motor de la transformación del mercado de autos seminuevos en Latinoamérica. Es un paso más dentro de nuestros planes de acercarnos a todas las personas que buscan soluciones de compra-venta de autos en la región", afirmó Carlos García, CEO de Kavak.

Esta novedad produjo un hecho no muy común: que The New York Times se haga eco de ,jóvenes emprendedores argentinos y de una inversión en nuestro país.

Checkars fue fundada por dos emprendedores argentinos, Jaime Macaya (38) y Juan Cruz de la Rúa (30), que tras dejar sus posiciones regionales en el unicornio OLX, decidieron lanzar en 2018 su propio emprendimiento con el objetivo de reinventar, con la ayuda de la tecnología, la experiencia de compra de autos usados en la Argentina.

De acuerdo a los planes de expansión, Kavak anunció que mantendrá su foco en el desarrollo de la operación en Argentina en donde invertirá unos USD 10 millones para ampliar las capacidades operativas para liderar el mercado local, fortalecer el equipo local con hasta 300 nuevas contrataciones e instalar un hub tecnológico propio para toda la región.

La operación en Argentina continuará en manos de los mismos fundadores de Checkars en sus puestos de CEO y COO, quienes pasarán a formar parte del grupo de accionistas de la nueva estructura regional de Kavak. Continuará el mismo servicio digitalizado hasta el momento en donde el cliente recibe una solución punta a punta, para la compra-venta de autos usados online, un catálogo para elegir más de 100 vehículos usados menores a 100,000 KMs y el beneficios de incluir la gestoría de todos los trámites de verificación y transferencia, delivery a domicilio y chequeo del estado del auto en 230 puntos.

Fuente: Francisco Stengel - More Media Latin America