Alberto lo hizo: empresas chinas y de EEUU se unieron para rechazar la regulación de Internet y la telefonía

El presidente Alberto Fernández logró algo inédito en el mundo: unir a empresas de Estados Unidos y de China con un objetivo común. En este caso repudiar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara como servicios públicos a Internet y la telefonía móvil.

Todas las empresas del rubro publicaron una solicitada en la que manifiestan su preocupación y rechazan los términos del Decreto. Incluso, aseguran que será una limitante. "Compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso de todos los argentinos. El servicio público en cambio es una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos. Decretar servicios públicos a internet, TV Paga y la telefonía celular no garantiza el acceso a toda la población, y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia", dicen las empresas.

Entre las empresas que firman están las principales firmas, muchas que compiten entre sí habitualmente. Adhieren al reclamo Claro, de Carlos Slim, DirectTV, Telecentro, Telecom, Telefónica, AmCham Argentina, Cicomra, Huawei, GSMA, Express, Red Intercable, Sion, Asiet, ATVC, Cacpy, CCAC, la Cámara de Comercio Argentino Finlandesa, la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, la Cámara Española de Comercio de la República Argentina.

Ayer las Pymes tecnológicas se expidieron en un sentido similar. Ahora son las empresas grandes quienes rechazaron la regulación. "La justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos. Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la industria TIC en la Argentina y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años. Mientras otros países están buscando impulsar su desarrollo y sortear los efectos negativos de la pandemia, la medida dispuesta va en un sentido contrario generando un marco de absoluta incertidumbre"





Una de las claves del sector es la inversión, pues es un área en el que se necesita renovación permanente de la tecnología por el enorme desarrollo que hay. Según las empresas, la regulación argentina desalienta la inversión.

"Para acelerar la inclusión digital se necesitan inversiones intensivas, de forma recurrente y a largo plazo para expandir los servicios. La industria TIC en su conjunto es el sector que más invierte en la Argentina, junto con el petróleo (US$20.000 millones durante los últimos 10 años, con una contribución del 2,4% del PBI). Para continuar haciendo las inversiones que lleven a más hogares mejores servicios y llegar a quienes aún permanecen desconectados la industria necesita certidumbre. La intervención sobre el sector que representan las medidas anunciadas, en un contexto como el argentino resultará negativo para continuar desarrollando el acceso y cobertura en los servicios de internet, telefonía móvil y TV paga", dice la solicitada.