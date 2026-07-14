Maíz: aprueban un nuevo desarrollo genéticamente modificado con protección contra insectos

Un nuevo desarrollo de maíz genéticamente modificado fue autorizado para su comercialización en Argentina tras superar las evaluaciones técnicas y regulatorias correspondientes. La tecnología incorpora protección contra determinados insectos y tolerancia a herbicidas, ampliando las herramientas disponibles para mejorar la eficiencia en la producción agrícola.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación autorizó, mediante la Resolución 108/2026, la comercialización de un nuevo maíz genéticamente modificado de la empresa Syngenta que incorpora protección frente a ciertos insectos coleópteros plaga y tolerancia a herbicidas a base de glufosinato de amonio.

Evaluaciones para el nuevo maíz La aprobación fue otorgada luego de completar satisfactoriamente las evaluaciones realizadas por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), que determinó que el evento presenta un comportamiento agrofenotípico similar al de su contraparte convencional y no evidencia riesgos nuevos o incrementados para el agroecosistema.

Asimismo, los estudios confirmaron la ausencia de efectos adversos sobre organismos no-blanco relevantes y la inocuidad de las proteínas expresadas. Como parte de las condiciones para su comercialización, la empresa deberá implementar el correspondiente Plan de Manejo de Resistencia de Insectos (PMRI), de acuerdo con la normativa vigente.

Los controles técnicos y sanitarios En forma complementaria, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) evaluó la aptitud del producto para consumo humano y animal, mientras que la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional analizó el impacto potencial de su comercialización sobre las exportaciones argentinas.