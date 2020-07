Kulfas: "Debemos atender la crisis del coronavirus y la heredada del gobierno anterior"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo hoy que la "prioridad absoluta" del Gobierno es "sostener al sistema productivo", y remarcó que en la actualidad le "toca administrar una doble crisis" producida por la pandemia de coronavirus y la heredada del gobierno anterior.



"La prioridad absoluta es sostener el sistema productivo. Por eso la versión de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que anunciamos. El planteo es seguir asistiendo a las empresas con facturación negativa y agregamos un crédito a tasa cero para muchas empresas que están mejor, pero que todavía están por debajo de los niveles de facturación del año pasado", indicó Kulfas en diálogo con radio La Red.



Según explicó Kulfas, al Gobierno le "toca administrar una doble crisis: la crisis del coronavirus, pero veníamos también de una crisis muy importante que se gestó en el Gobierno anterior desde el 2018 con una caída muy significativa de la actividad, con unas tasas de interés por las nubes que ahogaron al sector productivo. Es un golpe que es doble", afirmó.



Respecto de la inflación, Kulfas manifestó: "tenemos en Argentina cierta inercia inflacionaria, aunque tenemos que tener en cuenta que se ha reducido muchísimo respecto al año pasado. Están a la mitad de lo que estaban, que tiene que ver con diferentes medidas que fuimos adoptando. Tenemos mucho consumo alicaído y lo que va ocurrir con un consumo que se reactive es más actividad económica".





Por último, el funcionario nacional dijo que "nuestra visión sobre la inflación no es la del Gobierno anterior de que se gestaba por un problema monetario. Pusieron todas las fichas, congeló la Base Monetaria y, sin embargo, la inflación no bajó sino que se multiplicó".



"Nosotros apostamos a un acuerdo de precios y salarios -agregó-. Aclaro que no pensamos que lo fiscal y lo monetario no tienen nada que ver. Tiene que haber un plan monetario fiscal consistente con esas pautas de negociación salarial y de precios con el sector empresario. Pero nuestra visión es diferente". concluyó Kulfas.