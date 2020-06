La Argentina en rojo: qué son los seguros contra el default y cómo sigue la negociación por la deuda

La Argentina entró formalmente en default y se activaron los pagos de los seguros contra el default conocidos por su nombre en inglés como Credit Default Swaps (CDS), según lo confirmó ayer el Comité de Determinaciones de Derivados de Crédito. Pero, ¿qué son estos CDS, cómo funcionan y cómo impacta en la negociación de la deuda?

Seguros contra el default: son un acuerdo entre privados, por lo que la Argentina no deberá pagar nada

Los CDS son seguros que, en vez de asegurar casas o autos, aseguran bonos. Como funciona con otros seguros, el que paga ese seguro se compromete con una aseguradora a que, si un Estado incumple un pago, quien tiene este CDS recibe igualmente el pago, pero en vez de que el desembolso lo realice el país en cuestión, lo realiza la empresa aseguradora. Los que compran estos CDS pueden ser quienes tienen bonos y se quieren cubrir ante un eventual default, pero también puede comprar un CDS cualquier persona que crea que un país defaulteará, ya que estos seguros cotizan como otros activos financieros.

El 22 de mayo último la Argentina debía pagar US$ 503 millones por el vencimiento de intereses de 3 bonos internacionales, como se explicó en esta nota, pero el país no realizó ese pago y entró formalmente en default. Si bien el default ya había sido confirmado por algunas calificadoras de riesgo, lo que se confirmó ayer es que, como no se pagó en tiempo y forma ese vencimiento del 22 de mayo, se activó el pago de los seguros contra el default argentino. Esto es lo que votaron unánimemente los 14 bancos y fondos de inversión que integran el Comité de Determinaciones para el continente americano de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), entre los que se encuentran, por ejemplo, el Bank of America, banco contratado por la Argentina para negociar la deuda.

“Esto es un contrato entre privados y no implica que la Argentina tenga que pagar, sólo confirma que la Argentina hoy está en default”, explicó en CNN Radio Lucía Pezzarini, economista de la consultora Ecolatina, dirigida por el economista Santiago Paz y que fue fundada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. En este sentido, Pezzarini agregó que “hay en juego seguros por hasta US$ 1.500 millones”.

En este sentido, si bien puede mejorar la posición de algunos bonistas que tengan estos CDS y que cobren los seguros, esta confirmación del pago de los seguros no genera ningún gasto para la Argentina y no tiene directa relación con la negociación sobre la reestructuración.

¿Cómo sigue la negociación?

Luego de entrar en default el 22 de mayo, el 26 de mayo la Argentina presentó una mejor oferta para los acreedores y les dio tiempo para aceptarla hasta el 2 de junio. Ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó que esta nueva oferta sería “consistente” con la sostenibilidad de la deuda argentina, aunque destacó que “existe solo un margen limitado para incrementar los pagos a los acreedores privados”.

Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación, comunicó que el Gobierno trabaja en los detalles finales de una nueva oferta que la Argentina presentará a los acreedores, pero, en línea con el comunicado del FMI, advirtió que “el margen que queda es escaso” para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa. En ese sentido, el Gobierno extendió nuevamente la fecha límite de su oferta hasta el 12 de junio para poder seguir negociando con los acreedores. “La extensión de hoy [por ayer] es simplemente por una razón técnica. Se extiende la oferta para tener unos días más para enmendarla. Y una vez que se enmiende, se volverá a extender la fecha de cierre de la oferta”, aclaró Guzmán.