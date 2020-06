El Gobierno postergará la vuelta de los vuelos de cabotaje

El ministro de Transporte, Mario Meoni, advirtió que la vuelta de los vuelos de cabotaje, prevista para el 15 de julio, se postergará "por un tiempo" en virtud de la cantidad de contagios que se registraron en los últimos días, tanto en el AMBA como en otros puntos del país, que motivaron un endurecimiento de restricciones de circulación.

"Hay conectividad de vuelos especiales a algunas provincias. Eso va a ir incrementándose a medida que las actividades de las provincias vayan aumentando. El protocolo está listo, íbamos a implementarlo a mediados de julio, pero por la cantidad de casos lo postergamos un tiempo", reconoció el funcionario nacional.

Puntualmente en Aerolíneas Argentinas ya tienen listo un protocolo para vuelos de cabotaje e internacionales.



Meoni lamentó que pese a estar previsto el regreso de los vueltos para medidados de julio, empezando con la interconexión entre provincias que no tuvieran circulación comunitaria de Covid, debido al significativo incremento en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno nacional no podrá garantizar por el momento que no se transporte el virus desde Buenos Aires hacia algunas provincias.