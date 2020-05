Empresarios alertan por el cierre de empresas por la extensión de la cuarentena

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió a través de un comunicado que el aislamiento social, preventivo y obligatorio provocó un "escenario económico extremadamente complejo" por el que "el riesgo no son los despidos sino el cierre de las pymes".

"Con caídas de ventas de hasta el 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente, se le suma ahora la preocupación por el pago del sueldo anual complementario", sostuvieron en un comunicado publicado tras la prórroga de la cuarentena.

"La única manera de sortear esta crisis es asegurando la supervivencia de las empresas y esto solo se puede lograr con una política de sostenimiento financiero a tasa cero", solicitó la entidad.

El presidente de la CAME Gerardo Díaz Beltrán no dio vueltas al plantear que "el riesgo no son los despidos sino el cierre de empresas". "Si no tenemos dinero para funcionar, menos para pagar indemnizaciones", indicó.

"Necesitamos un rescate financiero que permita la supervivencia de las pymes, que movilizan el 70% del empleo privado, sin pagar intereses que superen la rentabilidad de las empresas", insistió.

En ese contexto, la CAME propuso que el Estado cubra el 100% de los salarios para pymes de hasta 40 empleados al considerar que el peso de la masa salarial en una pequeña empresa representa en promedio el 37,7% de la estructura de costos.

A tal efecto, desde CAME pidieron:

• Créditos a tasa cero para las pymes hasta tramo;

• Cubrir el 100% de los salarios para pymes de hasta 40 empleados, considerando que el peso de la masa salarial en una pequeña empresa representa en promedio el 37,7% de su estructura de costos, con mucho mayor impacto que en las grandes empresas;

• Descuento solidario de alquiler por el cierre obligatorio;

• Ampliar la moratoria de AFIP a obligaciones fiscales hasta el fin del aislamiento preventivo;

• Rescate de volumen de cheque rechazados con descubiertos;

• Refinanciar los pasivos de deudas bancarias y prendarias;

• Diferenciar el tratamiento entre pymes y grandes empresas: La imposibilidad de distribuir utilidades mientras las empresas hayan sido beneficiadas por el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), atenta contra la supervivencia de muchos pequeños empresarios y sus familias, para quienes la distribución de dividendos es hoy su principal fuente de ingresos.