Claves para el bienestar financiero cotidiano durante la cuarentena

En este momento mantener una buena salud financiera en nuestra vida cotidiana cobra mayor relevancia, dado que si se toman medidas a tiempo se podrán minimizar las consecuencias a futuro.

El ahorro, las decisiones racionales y la calma son los principales aliados para lograrlo. La clave está en no comprar de manera exagerada por miedo a una posible escasez y no realizar compras innecesarias que no estaban planeadas (incluso es mejor reevaluar la necesidad de algunos de esos gastos que sí estaban planeados).

Por eso, desde Sura, te hacemos llegar estos 5 consejos te ayudarán a mantener tu bienestar financiero diario y atravesar la emergencia lo mejor posible:

1. Debés estar informado. Durante las emergencias en salud mágicamente aparecen tratamientos costosos con curas milagrosas que el miedo te hará comprar si no tenés la suficiente información. Siempre es importante seguir las instrucciones por parte de las autoridades en salud del país y la región.

2. Aprovechá el teletrabajo. En un día normal el solo hecho de desplazarse al trabajo conlleva una inversión monetaria, sumado a lo que gastemos durante la jornada laboral. Trabajar desde tu casa te permite ahorrar ese dinero y te sirve de colchón para gastos importantes durante el aislamiento preventivo.

3. Tener claros tus ingresos durante este período. La planeación es clave durante estos momentos, por eso debés tener en claro cuántos son los ingresos reales y planear los gastos en base a esa realidad.

4. Comprar lo estrictamente necesario. Dado que es muy difícil calcular la duración de la pandemia, lo mejor es ser precavido y ahorrar lo más posible en alimentación y productos de aseo. No adquirir productos que no son indispensables te ayudará a ahorrar dinero.

5. Revisar tus seguros médicos. Si pagás un seguro médico o una póliza prepagada, revisá si tenés cobertura en casos de fuerza mayor como epidemias o pandemias. Esto ayudará a medir tu nivel de exposición y mejorar el autocuidado para no incurrir en gastos exagerados en caso de contagio.

La organización es la clave para cuidar tu bienestar financiero en el día a día durante épocas complejas. También es un buen momento para realizar cambios profundos y descubrir nuevos hábitos, ya que podés encontrar que algunos de los gastos que suprimiste por emergencia no son necesarios para tu día a día. En cualquier caso, ver en el contexto una oportunidad es una práctica recomendable, hoy y siempre.