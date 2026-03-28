Demanda de dinero, tasas de interés e inflación: ¿qué está haciendo hoy el Banco Central?

Ya han pasados los habituales movimientos estacionales de fin de año y el mercado de dinero refleja una tasa de interés que no es solo consecuencia del diseño e implementación de la política monetaria, sino también de un contexto de perspectivas de estabilidad cambiaria y tasas de inflación altas.

Cabe recordar que el Banco Central (BCRA) trabaja sobre el objetivo de incentivar la demanda de dinero (para seguir reduciendo la tasa de inflación ) observando la dinámica en el mercado de cambios, teniendo en cuenta las compras de divisas que realiza y el impacto de las tasas de interés en el mercado de crédito, de manera de no generar deterioros adicionales en las carteras de los bancos .

Vale señalar que la tasa de interés sobre la cual generalmente interviene el BCRA en el mercado de dinero es la de la rueda simultánea (para operaciones de compra-venta de un mismo activo a los bancos a diferentes plazos) que actualmente está en niveles de 18-20% nominal anual, inferior a la de las semanas anteriores (la promedio en febrero 2026 fue 24,5% y en enero 2026 de 32,9%) y similar al promedio de diciembre 2025.

”El reacomodamiento de tasas se explica más por la -esperable- caída estacional en la demanda de dinero, pero también podrían estar afectadas por el aumento de la mora bancaria y la expectativa de un menor nivel de actividad, con lo cual los bancos pierden incentivos de prestarle al sector privado”, señalan los economistas de Quantum.

Por otro lado, al haber superávit fiscal los márgenes de colocación de fondos al sector público se reducen, lo cual también desincentiva a los bancos a captar depósitos, afectando las tasas de interés pasivas.

Desde el punto de vista de la gestión de la política monetaria, la prudencia se observa en la evolución de la base monetaria, que aumentó 1,3% nominal entre el 12 diciembre 2025 - previo al inicio del período de mayor demanda estacional- y el 12 marzo 2026, frente a una inflación acumulada del orden del 9% en el mismo período.

Movimientos del BCRA

Al respecto, podría sintetizarse que los movimientos vienen dados por los siguientes factores:

• Por un lado, la compra de divisas por parte del BCRA, que es el principal factor de expansión, por el equivalente a 4,6 billones de pesos (3.250 millones de dólares).

• Por otro lado, la cancelación de operaciones pasivas del BCRA con los bancos. Ocurre que los bancos desarmaron esas operaciones -que se reflejan bajo el rubro “Otros” por 2,56 billones de pesos- para comprar deuda del Tesoro en pesos.

Ahora bien, entre los factores de absorción hay que destacar a:

• La compra de divisas del Tesoro al BCRA por el equivalente a 5,17 billones de pesos, principalmente para pagar los vencimientos de los títulos en enero pasado.

• La colocación de deuda del Tesoro por encima de los vencimiento. Desde hace algunas semanas el Tesoro coloca deuda por encima de los vencimientos, y una parte de ese excedente los depositó en la cuenta que tiene en el BCRA, por 1,47 billones de pesos en el período mientras que el saldo disponible actual de esos depósitos supera los 4,37 billones de pesos, más del 10% de la base monetaria.

La jugada de los bancos

Para Quantum, esta dinámica se debe al contexto de aumento de la mora y la expectativa de desaceleración del nivel de actividad, así, los bancos prefieren prestarle los fondos disponibles al sector público, y por eso el Tesoro logra tasas de renovación del 100-120% por sobre los vencimientos de la deuda en pesos.

En síntesis, bajo el control de la oferta de base monetaria el BCRA busca evitar que excesos sobre la demanda impacten en una tasa de inflación mayor y generen incentivos a la demanda de dólares.

“Lo logra a través de las operaciones de esterilización que realiza, pero también con la ayuda del Tesoro Nacional, que viene aumentando los depósitos en pesos que tiene depositados en el BCRA. El contexto de estabilidad cambiaria contribuye al objetivo”, sentencia la consultora.