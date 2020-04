Jorge Brito: "Aunque sea un riesgo, hay que empezar a abrir la economía"

“Aunque sea un riesgo, hay que empezar a abrir la economía”. De esta manera, el referente del sector empresarial argentino y dueño del Banco Macro, Jorge Brito, resaltó la necesidad de que en breve se ponga en funcionamiento a más sectores de la producción. Aunque también reconoció que esa decisión podría tener un impacto sanitario.

Para Brito, “hay que tomar un riesgo que es empezar a abrir la economía. Yo entiendo que es un riesgo, la vida es riesgo, pero hay que empezar a abrir la economía. Si no hacemos eso, los costos que va a haber a futuro son muy grandes. Porque más allá de que el problema está en el mundo, la Argentina viene de una mala situación”.

El banquero subrayó que hoy el país tiene el 25% de la economía en funcionamiento, "o sea que el otro 75% no funciona".

“Este es un país que tiene un nivel de pobreza muy alta... Hay mucha gente que está en la informalidad, esto no pasa en muchos países del mundo. El 40% de los trabajadores trabajan en la informalidad: no sale a trabajar, no cobra. Eso lo tenemos que tener en cuenta”, señaló.

Respecto del tema sanitario, al que dijo desconocer, “todas las economías del mundo van a estar más o menos dañadas. A la Argentina tenemos que pensar que es un país que venía con una economía muy dañada. Macri dejó la Argentina en una pésima situación económica. Este gobierno empezó a tratar de poner en funcionamiento básicamente el mercado interno y nos encontramos con esta desgracia internacional".

En cuanto a la renegociación de la deuda, Brito consideró que “la posición argentina es muy dura en cuanto a lo que le ofrece a los acreedores. Y comparto esa dureza porque creo que lo que se está buscando es hacer una oferta que sea pagable, no hacer una oferta para que la acepten y después dentro de dos años vemos qué hacemos. Esa oferta, que es dura, nos va a llevar a una negociación dura también. Yo no creo que entremos en default, pero se puede terminar en default”.