Burgueño: "Argentina tendrá que pensar en un salvataje del sector privado"

"No hay que desesperarse. En muy poco tiempo más Argentina tendrá que pensar en un salvataje del sector privado. No es un invento de mi: son las crónicas del mundo. No sé si se termina el capitalismo, pero sí se viene una etapa pragmática", dijo el periodista Carlos Burgueño, en su columna en el programa Uno nunca sabe (MDZ Radio). "Se acabaron las Leliq en Argentina. Se liquidan la semana. Le van a dar a los bancos plata, a cambio de las Leliq para transformarlos en créditos para las empresas", completó.

La afirmación tiene que ver con que ayer el Banco Central determinó que los bancos deben otorgar líneas de crédito especiales para pymes a una tasa del 24% para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a combatir los problemas financieros por la crisis del coronavirus y para aumentar su capital, la entidad financiera dispuso que los bancos deberán desprenderse de una parte de su posición en Leliq.

Dinero. "Va a haber dinero en los cajeros y también medicamento".

La crisis más grande después de la Segunda Guerra Mundial. "Hay que ver cuáles son las ideas y teorías que nacen después de esta crisis. Lo notable de esta crisis es el pragmatismo de la clase dirigente. Podemos prever que vamos a una nueva etapa del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? No existió nunca un país que no intervenga en el mercado".

Teletrabajo. "A la Argentina le falta tecnología: el sistema informático y los fierros son viejos, desde los caños de telecomunicaciones hasta las computadoras no están modernizadas. Y desde afuera eso se siente. Por ejemplo, ¿qué computadora vas a comprar para el teletrabajo si está prohibida las importaciones y Tierra del Fuego, desmantelado?"