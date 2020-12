La carne subió más de 50% en un año pero estiman que bajaría en 2021

El precio de la carne vacuna al consumidor cerrará 2020 con un aumento interanual superior al 50% y un salto en las últimas semanas en torno del 25%, el cual podría retrotraerse entre un 10% y 15% a partir del año que viene, según cálculos del presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti.



El dirigente empresario estimó que el aumento de la carne se ubicará al cierre del año en un 52% o 53%, y calculó que la suba de las últimas semanas se ubicaron en torno del 25% o 30%, lo que llevó a que el asado pasara de $350 o $400 a $600 por kilo en algunos comercios.



Sin embargo, Schiariti dijo que en las próximas semanas, este fuerte incremento podría retroceder entre un 10% y 15%, básicamente, porque los consumidores no podrán convalidar tal suba.



"La venta ya se endureció porque los precios saltaron de $350 o $400 a $600 el kilo de asado y la gente dijo 'no, pará'. Me da la sensación de que el deseo le ganó al bolsillo flaco, pero a partir del primero de enero, el bolsillo flaco le va a ganar al deseo. En enero, los precios, a mi juicio, se van a retrotraer entre un 10% y un 15%. No se van a convalidar en estos valores, del 30% de aumento se va a convalidar un 15% o 20%", explicó el titular de Ciccra.





Para Schiariti, el incremento en los precios "no es caprichoso", sino que es consecuencia de una menor oferta de animales, los desequilibrios macroeconómicos y la suba en los costos. Según el empresario, en marzo los terneros de destete se vendían los feedlot a $100 y $105 el kilo, pero debido a "la emisión monetaria más grande y las disparadas del dólar, ningún productor que hubiese vendido una jaula de animales gordos quería quedarse con la plata".



A partir de este movimiento de precios, el Gobierno nacional avanzó con una serie de iniciativas consensuadas con el sector privado para ofrecer cortes de carne a precios accesibles. Uno de ellos fue el acuerdo cerrado con el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), por el cual se ofrecieron en 1.600 bocas de expendio asado, matambre y vacío a valores más baratos que el promedio del mercado para las Fiestas Navideñas.



Asimismo, los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca trabajan para alcanzar un acuerdo con dicha cámara, que contempla ofrecer el año próximo entre diez y doce cortes de carne a precios accesibles en todo el país. Dichas carteras convocarán en los próximos días a una reunión con los frigoríficos, para avanzar en los lineamientos del acuerdo.

El presidente del consorcio ABC, Mario Ravettino, señaló: "quedamos en reunirnos antes del 4 de enero para programar el acuerdo para el año próximo, vamos a esperar que nos convoquen a la reunión". Al respecto, Ravettino destacó el alcance de este potencial acuerdo al señalar que "va a ser un poco más amplio (que el de las Fiestas) porque no van a ser sólo cortes de parrilla, sino que incluirá también algún corte de olla y alguna pulpa".