Argentina está dentro de los países de América Latina que están quedando "fuera del mundo que viene"

Argentina, junto al resto de los países de Latinoamérica, está quedando apartado de los negocios del resto del mundo, principalmente por su falta de iniciativa y los problemas que generan sus crisis económicas. El único que parece estar interesado en reflotar sus relaciones internacionales es Chile.



La pandemia de covid-19 tiene en vilo a todos los gobiernos, pero eso no quita la posibilidad de hacer negocios o firmar acuerdos en medio de este contexto. Así lo demostraron los países del sudeste asiático, al firmar la Asociación Económica Integral Regional (el RCEP, por su sigla en inglés), un bloque comercial de China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.



La conformación de este bloque genera una ultra potencia a nivel mundial: son un mercado de 2.200 millones de personas y entre todos forman un Producto Bruto Interno (PBI) de 26 billones de dólares.



El RCEP demuestra que la covid no frena las relaciones internacionales y que en Asia no pierden tiempo como en otros países del mundo: en Estados Unidos hay una interna entre Joe Biden y Donald Trump, en Reino Unido definen el Brexit y en América Latina está el peor panorama ya que no hay visiones a futuro.



Este acuerdo comercial refleja la incapacidad de los países latinoamericanos y que cada vez tienen un rol más secundario en las decisiones del comercio mundial. Además, no formar parte de los acuerdos internacionales se suma a las consecuencias negativas que ya tienen sus gobiernos ante el desarrollo.



Este pacto incluye un Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP, por su sigla en inglés), el intento por un Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP), y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), entre otras cuestiones.

¿Qué consecuencias traen estos mega tratados?

Qué los países de América Latina se queden fuera de estos acuerdos es un golpe para ellos, ya que tiene un fuerte impacto en la economía mundial. Además, cabe destacar que el RCEP no solo es un acuerdo comercial sino también de propiedad intelectual, comunicaciones, servicios regulación de emisiones, subsidios, entre otras cosas.

En este sentido, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, Uruguay, Colombia, Ecuador y todos los países latinos deberán adaptarse a las nuevas regulaciones. El caso de Chile es particular por que sí forma parte de la CPTPP junto con México.

Por otro lado, los integrantes del RCEP vieron este contexto como un buen escenario. No solo por la crisis de la covid, ya que ayudará a impulsar la economía, sino por el resultados de las elecciones de Estados Unidos. Prevén que Joe Biden quiera reactivar la buena relación con Asia, principalmente China, y se sume al acuerdo.

Pandemia en el sudeste asiático

Si bien el coronavirus golpeó fuertemente a todo el mundo, lo cierto es que hay países que tienen un buen desarrollo económico y social que permite atravesar un daño de esta magnitud sin llegar a una fuerte crisis.



Así es el caso de Nueva Zelanda y Australia, dos países de Oceanía que tienen una baja tasa de corrupción, solidez económica y su sistema tanto educativo como sanitario de primer nivel.

China, donde se generó la pandemia, fue el primer país en recuperarse gracias a sus inversiones nacionales, su solidez económica y la gran cantidad de reservas permitieron otorgar subsidios e impulsar empleos.