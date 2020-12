Ahorristas en duda: ¿Es un buen momento para comprar dólares?

Luego de que el dólar blue tocara un máximo histórico de $195 hace 54 días, la moneda extranjera no ha dejado de bajar y ya lleva $45 menos. Por estos días el billete paralelo se mantuvo relativamente estable por la demanda estacional de pesos y algunas buenas señales del Gobierno, pero la duda de los ahorristas pasa por saber si diciembre es un buen momento para comprar dólares.

"Hay un problema de inconsistencia entre la tasa en pesos y la tasa de devaluación del oficial", explica Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, a La Nación. Esto quiere decir que hoy la plata rinde menos en un plazo fijo que comprando dólar oficial. El economista amplía su explicación y asegura: "La tasa que pagan los plazos fijos pierde contra la inflación, por lo que es muy difícil hoy recomendar una inversión en pesos, porque no sostienen su poder adquisitivo".

Quien fue más pragmático es Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, quien habló del futuro cercano más que del presente. "Si se espera una segunda ola fuerte de Covid, es posible que la divisa vuelva a subir en el corto plazo, y en ese caso sí, sería momento de comprar dólares".

El postulado de Rajnerman fue vinculado a la pandemia. "Este año, el precio del dólar paralelo dependió en buena medida del exceso de pesos que provocó el déficit fiscal récord al que forzó la pandemia", detalló mientras que reiteró que es probable que la estabilidad del dólar blue finalice más temprano que tarde. "Es posible que se rompa en el corto plazo, aún sin segunda ola de Covid, y de esta forma también sería momento para comprar dólares", dijo sin muchas vueltas.

Quien se mostró un poco más cauto fue Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria. "Si el Gobierno no da la certidumbre necesaria y el programa económico no aparece", es lógico que ese tipo de cambio pueda subir. "No es que todo puede volver rápido a $195, pero sí es un termómetro de la incertidumbre", señaló.

El especialista ató la realidad del dólar a las decisiones del Gobierno. "Si apunta a un plan de estabilización y hace un acuerdo con el FMI, puede bajar la espuma de los dólares paralelos y el oficial seguir el curso de esa pelea bastante pareja con la inflación; pero si vuelve la agenda de 'no quiero bajar el gasto' y el discurso poco proclive a que el mercado compre una historia coherente, entonces los precios pueden no estar reflejando rotundamente ese escenario", aseveró Paolicchi.