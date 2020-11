¿A qué se le llama “dólar contado con liqui”?

El “dólar contado con liqui” consiste en una forma legal de comprar dólares por fuera de las restricciones que imperan sobre el mercado de divisas. La expresión hace referencia al término “Contado con Liquidación”, el cual también es conocido como CCL.

Con el fin de incentivar el ahorro en pesos argentinos y de evitar que se reduzcan las reservas de dólares del Banco Central de la República Argentina, el Gobierno ha establecido una serie de restricciones sobre las operaciones con moneda extranjera.

Éstas no sólo implican un límite máximo por mes y el pago de impuestos, sino que también reducen la cantidad de personas habilitadas para comprar divisas.

En consecuencia, lo que se presenta es una serie de alternativas que buscan eludir estas condiciones. Algunas de ellas son de índole ilegal, como por ejemplo la compra y venta de dólar blue. No obstante, hay otras que se inscriben en el marco de lo legal, como es el caso del “dólar contado con liqui”.

¿En qué consiste el “dólar contado con liqui” y qué hace falta para comprarlo?

La operación en cuestión consiste en la compra y posterior venta de bonos y acciones que coticen tanto en el mercado argentino como en el exterior. Es por esto que, ante todo, se requiere de dos cosas:

Disponer de una cuenta comitente que habilite a este tipo de operaciones.

Tener también una cuenta en el exterior, la cual debe estar declarada en AFIP.

La clave de la operación está en que la compra de los bonos o de las acciones se realiza en pesos. Una vez realizada, lo que hay que hacer es pedirle al agente de bolsa en cuestión que transfiera los mismos al exterior para luego venderlos y recibir el pago en dólares.

Si bien éste es un mecanismo utilizado principalmente por distintas empresas, cualquier persona puede llevarlo a cabo. Dicho de otra manera, se trata de una operación que habilita por igual a personas físicas y jurídicas.

“Dólar contado con liqui”: lo que hay que tener en cuenta

Además de ser legal, esta operación cuenta con las siguientes ventajas en relación a la compra de dólares:

No rige el límite máximo de USD 200 por mes.

No se debe abonar el Impuesto PAÍS.

No hay retención en materia de Ganancias o Bienes Personales.

Sin embargo, esto no significa que no se presenten ciertos riesgos. El mayor de éstos consiste en que no se puede realizar la compra y la venta de manera inmediata.

Por lo contrario, se debe esperar que pase una determinada cantidad de tiempo entre la primera y la segunda, plazo en el que se puede presentar un cambio en el valor de los bonos y de las acciones que perjudique el éxito de la operación.

¿Cuánto está el “dólar contado con liqui”?

Para saber cuál es la cotización de este dólar hay que tener en cuenta cómo se calcula el Contado con Liquidación (CCL).

El procedimiento es sencillo y consiste en dividir la cantidad de pesos gastados en la compra de los bonos o acciones por los dólares recibidos por la venta de los mismos.

Es por este motivo que resulta difícil hablar de una cifra específica. Sin embargo, es posible mencionar que, actualmente y en el marco de esta operación, 1 dólar equivale a $147.