Entregas de la PlayStation 5: ¿cómo comprarla de forma segura en Argentina?

La forma más segura de comprar la nueva PlayStation 5 en Argentina consiste en hacerlo a través de los puntos de venta oficiales y autorizados, ya sean físicos o virtuales.



En los últimos días, la PlayStation 5 fue noticia en el Reino Unido por motivos que exceden lo referido a la consola en sí. Es que un grupo de usuarios realizó la compra por el portal de Amazon y, al momento de recibir el producto, se encontraron con una serie de objetos insólitos.



Si bien es cierto que se trata de una de las plataformas de comercio electrónico más reconocidas del mundo, este acontecimiento puso en primer plano la necesidad de buscar la forma más segura posible de comprar un producto como el del nuevo lanzamiento de Sony.

Comprar la nueva PlayStation 5: ¿cuáles son las formas más seguras?

La mejor recomendación que se puede dar al respecto consiste en acudir de manera directa a los puntos oficiales de venta. Éstos abarcan tanto tiendas como distribuidores autorizados.



El más importante de todos es la tienda oficial de Sony en Argentina, que dispone de venta online y telefónica, y también cuenta con presencia en distintas sucursales.



En el mismo sitio web se puede hallar un apartado que muestra cuáles son los locales en todo el país que cuentan con un contacto directo. Es decir, se trata de aquellos puntos de venta que no corresponden a Sony pero que cuentan con su habilitación para vender sus productos.



Por último, si lo que se desea es acudir a alguna plataforma de e-commerce como es el caso de Mercado Libre, es preciso asegurarse de que el vendedor en cuestión se trate de una tienda oficial, o bien que cuente con la reputación necesaria como para ofrecer una venta de estas características que transmita confianza.

Consejos a tener en cuenta para comprar la PlayStation 5

Es entendible que una publicación que ofrece la nueva PlayStation 5 a un precio más conveniente resulte atractiva. No obstante, esto puede implicar problemas ya que daría a entender que no se trata de un punto de venta oficial.

En otras palabras, a no ser que cuenten con algún tipo de promoción, las tiendas vinculadas a Sony ofrecen su nueva consola al mismo precio. Encontrarla a cifras menores puede resultar una solución a corto plazo, pero no ofrece garantías en el caso de que surja algún inconveniente con el producto, ya sea en la entrega del mismo o en el aspecto técnico a la hora de su uso.



Otro consejo consiste en armarse de paciencia y disponerse a esperar lo que haya que esperar. Desde que se anunció la preventa oficial de la consola, miles de personas han estado a la expectativa. De hecho, la misma duró apenas unas horas, hasta que se agotó el stock.



Por eso mismo, ante la magnitud que alcanza un lanzamiento como éste, lo más adecuado consiste en no desesperar y en actuar con cautela.